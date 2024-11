Cybertruck um 30 Prozent schneller laden: Tesla kündigt neue V4-Supercharger an

Teslas Cybertruck soll an den neuen V4-Superchargern noch schneller laden können. (Foto: Arina P Habich/Shutterstock)

Seit Ende 2023 gibt es in Deutschland erste Standorte mit den schneller ladenden V4-Superchargern. Bisher verfügen die Schnellladesäulen über eine Ladeleistung von 250 Kilowatt. Damit lassen sich in 15 Minuten rund 275 zusätzliche Kilometer aufladen.

Ladeleistung von 1,2 Megawatt für Tesla Semi

Bei der neuen Generation der V4-Supercharger, die Tesla jetzt angekündigt hat, soll die Ladeleistung auf bis zu 500 Kilowatt für Elektroautos verdoppelt werden. Der Tesla Semi soll sogar mit 1,2 Megawatt laden können.

Für den Cybertruck gibt Tesla im Vergleich zu den aktuellen Superchargern eine Beschleunigung der Ladegeschwindigkeit um 30 Prozent an. Etwas kurios ist derweil, dass die normalen Teslas – von Model S bis Y – wohl gar nicht von dem Upgrade profitieren werden.

Die meisten Tesla-Modelle profitieren nicht

Wie mobiflip.de berichtet, dürfte selbst das neue Model Y auf das bisherige Level von maximal 250 Kilowatt Ladeleistung und 400 Volt beschränkt bleiben. Tesla-Fahrer:innen müssen hier auf ein entsprechendes Upgrade warten.

Weil Tesla seine Ladesäulen aber auch für andere Marken geöffnet hat, könnte das noch schnellere Laden für viele Konkurrenzfahrzeuge interessant sein. So bringt es der Audi E-Tron GT auf eine Ladeleistung von bis zu 320 Kilowatt.

Für Tesla ist aber wohl letztlich vor allem interessant, dass die neue Supercharger-Generation günstiger in der Produktion, weniger komplex und schneller aufbaubar sein soll. So sind acht statt vier Ladepunkte möglich. Auch in puncto Zuverlässigkeit sollen die „V4 Cabinet“ neuen Supercharger die Vorgänder („V4 Post“) übertreffen.

Tesla rechnet damit, dass 2025 die ersten Ladestationen mit den neuen V4-Superchargern eröffnet werden. Aktuell laufen entsprechende Genehmigungsverfahren, wie das Unternehmen per X mitteilt.

Weltweit größtes Schnellladenetzwerk

Mit über 60.000 Ladepunkten betreibt Tesla schon jetzt das weltweit größte Schnellladenetzwerk. In Europa stehen rund 14.000 Supercharger in 30 Ländern zur Verfügung.

In Deutschland hat Tesla mittlerweile an mehr als 200 Standorten rund 3.600 Supercharger-Stationen. Die Supercharger befinden sich meist entlang der Hauptverkehrswege wie Autobahnen.

