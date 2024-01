Kostenlos laden am Supercharger: Tesla-Aktion mit kleinem Haken

Seit Mitte 2022 können auch in Deutschland E-Autofahrer:innen anderer Marken ihre Fahrzeuge an Teslas Supercharger genannten Schnellladestationen laden. Los ging es hierzulande mit 16 Stationen und insgesamt 314 Ladepunkten.

Tesla offen für Fremdmarken in Deutschland

Mittlerweile sind laut ADAC 99 Prozent der 186 Supercharger-Stationen mit insgesamt 2.581 installierten Ladepunkten für Fremdmarken zugänglich. Mit Jahresbeginn 2024 hat Tesla eine Aktion gestartet, über die Fahrer:innen von Nicht-Teslas in Deutschland und 17 weiteren europäischen Ländern kostenlos an einem der Supercharger tanken können.

Tesla Europe zufolge wolle der Konzern damit die anhaltende Öffnung seines Ladenetzwerks für alle Elektroautos feiern. Die Aktion läuft demnach noch bis 6. Januar 2024. Und es gibt eine Reihe von Einschränkungen.

Supercharger: Gratis laden mit Einschränkungen

Die erste und wichtigste: In den Genuss des Gratis-Supercharger-Ladens kommen nur Fahrer:innen, die ihr E-Auto bisher noch gar nicht an einem von Teslas Ladestationen geladen haben. Tesla-Fahrer:innen sind ebenso ausgeschlossen wie Besitzer:innen von Fremdmarken, die schon einmal per Supercharger geladen haben.

Darüber hinaus müssen Interessierte sich die Tesla-App herunterladen, sich entsprechend registrieren und ihre Kreditkartendaten hinterlegen. Davon werden laut Nutzer:innen-Berichten wohl 25 Euro blockiert. Diese werden aber nach Abschluss des Ladevorgangs wieder freigegeben – wenn die Fahrer:innen für die Teilnahme an der Aktion berechtigt waren.

Tesla-Aktion lohnt sich für große E-Autos

Je nach Batteriegröße und Ladestand sowie den Kosten für eine Kilowattstunde Strom kann es aktuell bis zu 50 Euro kosten, ein Elektroauto vollzuladen. Entsprechend rechnet sich die Tesla-Aktion vor allem für Fahrer:innen von großen E-Autos.

Nach Senkungen über das Jahr hinweg hatte Tesla in Deutschland zuletzt die Preise seiner Supercharger-Stationen wieder angehoben. Laut dem Marktbeobachter, Tesla-Besitzer und X-Nutzer „Electric-Maik“ kostete eine Kilowattstunde in Teslas Ladenetzwerk in Deutschland im Dezember 2023 rund 0,44 Euro.

Kostenlos laden auch bei Einzelhändlern

Es gibt freilich auch andere Möglichkeiten, das eigene E-Auto kostenlos zu laden. Entsprechende Angebote gibt es etwa bei einigen Filialen großer Einzelhändler wie Bauhaus, Hornbach oder Ikea. Andere Konzerne wie Aldi, Lidl oder Kaufland haben ihre Gratis-Angebote derweil umgestellt und verlangen jetzt Geld fürs Stromtanken.

