Ein großes Update für das iPad Pro – und große Temperaturschwankungen auf dem Mond

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Das sind die neuen iPad Pros, die 2024 kommen

Apple bereitet für 2024 ein großes Update seiner iPad Pros vor. Die neuen Top-Tablets sollen unter anderem mit einer besseren Displaytechnologie und schnelleren Chips bestückt werden. Das große Modell wird zudem einen etwas größeren Bildschirm erhalten, heißt es. Überdies plant der Hersteller offenbar, seine Produktkategorie durch optimiertes Zubehör noch mehr zu einem Macbook-Ersatz zu machen. Eines der Ziele dürfte sein, die stagnierenden iPad-Absätze wieder anzukurbeln.

Wo hakt es bei der Digitalisierung des Gesundheitswesens?

Es klingt alles ganz praktisch und modern: Videosprechstunde, elektronisches Rezept, elektronische Patientenakte – doch in der Realität tragen wir in Deutschland oft noch Zettel von A nach B und sitzen verschnupft mit anderen Verschnupften im Wartezimmer. Woran das liegt, darüber haben wir mit der Expertin Bianca Kastl gesprochen. Sie weiß, dass es oft gar nicht an den technischen Lösungen liegt, sondern an deren Roll-out zu den Menschen. Doch sie sieht auch Grund zur Hoffnung.

Die Temperaturen auf dem Mond schwanken stark

Die indische Mondmission Chandrayaan 3 hat nach einer erfolgreichen Landung am Südpol des Mondes Temperaturmessungen vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen extreme Schwankungen: von 70 Grad Celsius an der Oberfläche bis zu minus 10 Grad nur wenige Zentimeter darunter. Diese Messungen unterscheiden sich drastisch von den Verhältnissen auf der Erde, wo in ähnlicher Tiefe nur geringe Temperaturunterschiede bestehen. Die neuen Daten könnten die Planung zukünftiger Missionen beeinflussen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

