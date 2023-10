Darum holen viele Chefs ihre Mitarbeiter zurück ins Büro

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Mehrheit der Chefs glaubt nicht an Homeoffice

Über kaum ein Thema aus der Arbeitswelt wird seit der Coronakrise so viel diskutiert wie über Homeoffice. Während es manche Arbeitgeber komplett infrage stellen, betonen andere, dass Ergebnisse über Präsenz stehen. Eine Umfrage zeigt nun, dass viele Führungskräfte weltweit – insbesondere in Deutschland – ihre Teams in den kommenden Jahren dennoch wieder komplett ins Büro zurückbringen wollen. Ein Grund für derartige Pläne: Überforderung.

Leben wir in einer Computersimulation?

Der Wissenschaftler Melvin Vopson meint, ein neues physikalisches Gesetz entdeckt zu haben, das uns näher an die Theorie bringt, unsere Realität sei nur eine Computersimulation. Vor dem Hintergrund der Informationsphysik und mit der Vorstellung, dass Information Masse hat, setzt der Forscher jüngste Entdeckungen in einen spannenden Kontext und stützt damit auch die Theorie von Elon Musk. Was genau dahintersteckt.

Manta: Opel lässt Kultauto als E‑Variante auferstehen

Opel plant die Wiederbelebung des legendären Opel Manta als Elektro-SUV. Die Neuauflage, voraussichtlich Manta‑E genannt, wird vom Geist des Originals inspiriert sein, jedoch als modernes SUV konzipiert. Trotz insgesamt rückläufiger Fahrzeugverkäufe verzeichnet Opel durch den Fokus auf batterieelektrische Fahrzeuge einen Absatzanstieg, und das Unternehmen plant, ab 2028 ausschließlich Elektroautos in Europa anzubieten. Der Opel Manta‑E repräsentiert nicht nur das Comeback eines Kultautos, sondern ist auch ein wesentlicher Bestandteil von Opels zukünftiger Elektroautostrategie.

