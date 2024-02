Kommt jetzt der große Smartphone-Frühling?

Ziemlich genau vor einem Jahr schrieb ich in meinen Briefing, dass die Vielfalt an Smartphones im deutschen Markt immer überschaubarer geworden ist. Zwar hat sich mit dem Londoner Startup Nothing ein neuer Player eingefunden, jedoch fehlten wegen Patentproblemen mit dem Netzausrüster Nokia plötzlich ambitionierte Unternehmen wie Oppo, Oneplus und Vivo.