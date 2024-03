Deutsche Bahn stellt Streckenagent ein – aber es gibt eine Alternative

Wer online ÖPNV-Reisen planen will, hat bald eine DB-App weniger zur Auswahl. (Foto: Camilo Concha/Shutterstock)

Der DB Streckenagent bietet Reisenden bislang die Möglichkeit, über diverse Verkehrsverbände und ‑mittel hinweg Verbindungen zu suchen und Fahrten zu planen. Die App erlaubt den Zugriff auf Fahrpläne von Zügen, Bussen, Straßenbahnen und U‑Bahnen im gesamten ÖPNV in Deutschland. Auch Features wie ein Störungsmelder oder das Finden und Buchen von Sharing-Fahrzeugen sind integriert – aber nicht mehr lange.

DB Streckenagent: Wer bald handeln muss

Wie man einem Hinweis im Google-Play-Store entnehmen kann, wird die Anwendung „zum 02.05.2024 abgelöst“. Der Hintergrund: Die Deutsche Bahn will viele Funktionen der App schrittweise in den DB Navigator integrieren – dazu gehören der Verbindungsalarm und der Haltestellenmonitor. Weitere Features sollen folgen. Durch die Zusammenführung will das Unternehmen Kund:innen eine verbesserte Nutzer:innenerfahrung bieten.

Ohne Folgen bleibt die Umstellung allerdings nicht. Deutschlandtickets, die per DB Streckenagent erworben worden sind, sind nur noch bis zum 30. April 2024 nutzbar. Weil die Überführung der Fahrkarte aus technischen Gründen nicht möglich ist, endet das Abo für Kund:innen danach automatisch. Wer nicht plötzlich ohne Ticket dastehen will, muss zum 1. Mai ein neues Abo abschließen – zum Beispiel über den DB Navigator.

Dessen neue Version will die Bahn übrigens am 17. April im Rahmen eines Branchenevents vorstellen.

