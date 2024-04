Vertrauliche Gespräche hinter Milchglas: Bahn stellt Zweierabteil für ICE vor

Die Bahn bringt Zweierabteile in den ICE. (Bild: Chris Redan/Shutterstock)

Bahnreisende könnten längere Zugfahrten bald entspannter verbringen. Damit man auf Reisen lauten Gesprächen von Mitreisenden oder unangenehmen Blicken entgehen kann, will die Deutsche Bahn in ihren ICE-Zügen künftig Zweierabteile anbieten.

Zweierabteil im ICE: Mehr Privatsphäre

Diese schmalen Abteile würden neben zwei Sitzen auch eine schließbare Tür mit Milchglasscheibe haben, durch die sie vom übrigen Wagen getrennt sind. Die Deutsche Bahn erwartet sich dadurch einen „persönlichen Raum mit deutlich mehr Privatsphäre“, wie es in einer Mitteilung heißt.

In dem Abteil ließen sich etwa vertrauliche Gespräche führen oder Videokonferenzen halten, ohne dass Mitreisende mithören könnten. Freilich wäre das Abteil auch geeignet, um Ruhe zu haben oder ein Nickerchen zu halten.

Allerdings handelt es sich bei dem Zweierabteil der Deutschen Bahn bisher lediglich um ein Konzept. Immerhin hat der Konzern das Abteil kürzlich auf seiner Hausmesse „Mobilität erleben“ vorgestellt.

Bahn testet Kundeninteresse

Aktuell werde getestet, ob und wie das Abteil bei den Kund:innen ankommt, wie ein Unternehmenssprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. Anschließend werde entschieden, ob die ICE-Züge der Deutschen Bahn künftig Zweierabteile bekommen.

Auf der Messe stellte die Bahn übrigens noch weitere Neuentwicklungen vor. So sollen in die DB-Navigator-App alternative Mobilitätsangebote wie Leihräder, Carsharing, Express- und On-Demand-Busse integriert werden.

Fahrkarten per DB Navigator bezahlen

Außerdem sollen Reisende ihre per DB Navigator geplanten Bahnfahrten künftig direkt darüber auch bezahlen können. Dazu setzt die Deutsche Bahn auf das Mobilitätsbudget Bonvoyo. Darüber können Firmen ihren Mitarbeiter:innen ein Budget bereitstellen, mit dem diese verschiedene Mobilitätsdienste nutzen können.

Ab Sommer 2024 können Reisende in einigen ICE-Zügen ein „digitales Handtuch“ auf ihrem Sitz platzieren. Über eine Echtzeit-Belegtanzeige, die auch ohne Sitzplatzreservierung über den Komfort-Check-in aktiviert werden kann, soll in der Anzeige am Sitz künftig „Belegt bis Zielbahnhof“ stehen.

