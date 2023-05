DHDL auf Vox: Diese 5 Startups pitchen heute um Löwengeld

Heute Abend wird die achte Folge der aktuellen „Die Höhle der Löwen“-Staffel ausgestrahlt. Wir verraten euch vorab, wer pitchen wird. Die komplette Sendung könnt ihr euch ab 20:15 Uhr auf Vox anschauen, oder im Nachgang bei RTL Plus.

Diese fünf Startups wagen sich heute vor die Löw:innen-Jury.

Frats

Die drei Frats-Gründer Raul Seidenfuss, Frederic Redmann und Felix Kruse präsentieren heute Abend kühlende Getränkebecher. Der Name leitet sich vom englischen „Fraternity“ ab, was für Studentenverbindung steht. Die Anfang-Zwanzigjährigen studieren an der Uni Mannheim und spielen gemeinsam in einer Handballmannschaft.

Ihre wiederverwendbaren Frats-Cups bestehen aus recyclebarem Polyethylen und sollen kalte Getränke kalt halten oder warme Getränke herunterkühlen können. Dafür müssen sie einige Zeit vor der Verwendung ins Tiefkühlfach gelegt werden.

Lovelstar

Konstruktionsmechaniker Patrick Pauliner, Tierärztin Veronika Hajek und Marketing-Experte Michael Schuhböck präsentieren mit Lovelstar Steigbügel-LED für Reiter:innen. Sie erhoffen sich ein Investment von 150.000 Euro für 15 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen.

Lynes

Die beiden Brüder Sven und Tobias Hubbes präsentieren mit Lynes eine App, mit der man Bonuspunkte für die Nutzung nachhaltiger Verkehrsmittel sammeln kann. Konkret: Strecken, die in Bus und Bahn, mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurückgelegt werden, statt mit dem Auto. Die Punkte kann man anschließend einsetzen, um im zugehörigen Premiumshop beim Einkaufen zu sparen.

Häppysnäx

Die Ukrainerin Marina Herter präsentiert mit Häppysnäx gesunde Süßigkeiten aus Trockenobst in sieben verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ihr Ziel: Häppysnäx in jedes Regal zu bringen, in dem es Süßigkeiten gibt. Um das zu erreichen, erhofft sich die ehemalige Controllerin ein Investment von 100.000 Euro für 25 Prozent der Anteile an ihrem Unternehmen.

Paleo Movement

Toni Hackmann und Raphael Schneider sind Personal Trainer und bereits seit rund zehn Jahren gemeinsam mit ihrem Kanal StrongandFlexTV auf Youtube aktiv. Ihr Kanal zählt rund 239.000 Follower:innen. Vor den Löw:innen präsentieren die beiden heute Abend den Paleo Chair, ein rückenfreundliches Sitzmöbel. Werden sie die Löw:innen überzeugen können?

