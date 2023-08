Kommen und Gehen bei DHDL: Zwei Jury-Mitglieder sind raus, eine Investorin ist neu

Mit dem Start der 14. Staffel von „Die Höhle der Löwen“ am 28. August gibt es einige Änderungen zu verzeichnen. Insbesondere im Fokus steht die neue Zusammensetzung der Jury.

Während es ein frisches Gesicht auf den Jury-Sitzen gibt, nehmen andere, bereits bekannte Juroren Abschied. RTL hat in einem Artikel alle aktuellen Investoren und Investorinnen vorgestellt, aber viele der Änderungen waren bereits zuvor in der Gerüchteküche durchgesickert.

Tijen Onaran betritt die Bühne

Die erfrischendste Veränderung in der neuen Staffel ist zweifellos das neue Gesicht in der Jury: Tijen Onaran. Onaran, die Gründerin des Unternehmens Global Digital Woman und der Diversity-Beratung ACI, bringt neue Perspektiven in das Gremium.

Mit Global Digital Woman unterstützt sie Unternehmen bei Female-Empowerment-Kampagnen, während ACI Unternehmen zu allen Fragen der Diversität berät.

Onaran bringt ein besonderes Fachwissen im Bereich Marketing und Kommunikation mit. „Als Investorin kann ich die Teams mit meiner Erfahrung im Aufbau starker Marken, in der Kommunikation überhaupt, aber auch darin, eine eigene loyale Community unter anderem auf Social Media aufzubauen, unterstützen. Das unterscheidet mich auch von den anderen Löw:innen und ist ein echter Mehrwert“, sagt Onaran.

Zudem sind Janna Ensthaler und Tillman Schulz, die in der letzten Staffel ihr Debüt hatten, erneut als Investoren aufgelistet.

Jury-Sessel bleiben leer

Während die neue Staffel einige neue Gesichter bringt, sind einige bekannte nicht mehr dabei. Interessanterweise fehlen zwei prominente Jurymitglieder auf der offiziellen Liste von RTL.

Zum einen Nico Rosberg, der sich laut Vox eine Auszeit nehmen möchte, um sich stärker auf seine Rosberg Foundation zu konzentrieren. Der ehemalige Formel-1-Weltmeister war eine beliebte Figur in der Jury und seine Abwesenheit wird sicherlich bemerkt werden.

Der andere prominente Abwesende ist Georg Kofler. In der letzten Staffel hatte er sich den Jurystuhl noch mit seinem Geschäftspartner Ralf Dümmel geteilt, doch nun taucht sein Name nicht mehr in der Liste auf. Die neue Staffel startet am 28. August um 20:15.

