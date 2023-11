Daily Artikel merken

Die KI als bester Freund und ein eindeutiges Urteil

Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 3. November. Heute geht es um Elon Musks Zukunftsvisionen rund um künstliche Intelligenz. Außerdem hat die Jury Sam Bankman-Fried für schuldig befunden. Und die Nasa bringt eine App, mit der du die ISS am Himmel findest. Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages. Mein Freund, der Supercomputer Elon Musk war zu Gast beim britischen AI Safety Summit. In einer 50-minütigen Talkrunde sprach er mit Premierminister Rishi Sunak darüber, wie er sich die Zukunft mit KI vorstellt. Musk geht davon aus, dass menschliche Arbeit irgendwann überflüssig wird und Menschen mit Supercomputern bessere Freundschaften führen könnten als mit Menschen. Eine Bedingung dabei: Für den Fall, dass etwas schiefgeht, gibt es einen Ausschalter. Hier geht es zum vollständigen Artikel SBF schuldig gesprochen Nach etwas mehr als vier Stunden Beratungszeit kam die Jury im Verfahren um den FTX-Skandal zu einem Urteil. Der Mitgründer und ehemalige CEO Sam Bankman-Fried (SBF) wurde in allen Anklagepunkten für schuldig befunden. Dabei geht es um Betrug in Milliardenhöhe. Im Verlauf des Prozesses beschuldigten FTX-Mitgründer Gary Wang und Caroline Ellison, die ehemalige Chefin von Alameda Research, SBF schwer. Der wird nun wahrscheinlich Berufung einlegen. Hier geht es zum vollständigen Artikel Die ISS immer im Auge Die Nasa hat eine neue App veröffentlicht, die Sternenguckern und Weltraumfans hilft, die Internationale Raumstation (ISS) am Himmel zu lokalisieren. Neben der Anzeige des aktuellen Standorts der ISS bietet die App auch informative Ressourcen und News zur Forschungsstation im All. Ein integriertes Augmented-Reality-Interface unterstützt die Nutzer dabei, die Raumstation ausfindig zu machen, und ermöglicht Videoaufnahmen in Echtzeit bei Sichtung der ISS. Die App, erhältlich für Android und iOS, bringt die Welt der Raumforschung näher und ermöglicht es, die ISS von der Erde aus zu entdecken. Hier geht es zum vollständigen Artikel Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.