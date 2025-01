Diese globalen Risiken bedrohen unsere Welt am stärksten – Statistik der Woche

Krise, Krieg, Klima: Welche Risiken sind 2025 für die Menschheit weltweit am akutesten? Risikoexpert:innen haben für den Global Risk Report (pdf) die globalen Gefahren bewertet. Der Bericht richtet sich an Führungspersonen, um ihnen die erforderliche Weitsicht zu vermitteln. Mit 23 Prozent stehen bewaffnete Konflikte zwischen Staaten an erster Stelle. Es folgen Extremwetterereignisse und Geoökonomische Konflikte wie etwa Handelszölle. Damit ist das Themenfeld Geopolitik gleich zwei Mal unter den Top-3-Risiken vertreten.

Ranking der weltweiten Risiken

Fehl- und Desinformationen werden von sieben Prozent der Befragten als Risiko angesehen, gefolgt von der Gefahr gesellschaftlicher Polarisierung. Wie die Statista-Infografik zeigt, liegen die Risiken eines wirtschaftlichen Abschwungs, einer kritischen Veränderung des Ökosystems Erde, einer zunehmenden Arbeitslosigkeit, einer Schwächung beziehungsweise Aushöhlung der Menschenrechte und der Ungleichheit ebenfalls im einstelligen Bereich.

Der Global Risks Report ist eine Publikation des World Economic Forums. Er erscheint in diesem Jahr in seiner 20. Ausgabe. Der Bericht, der von der Global Risks Initiative am Centre for the New Economy and Society des Forums erstellt wird, stützt sich auf Erkenntnisse aus der Umfrage zur Wahrnehmung globaler Risiken unter mehr als 900 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Regierung, Wissenschaft und Zivilgesellschaft weltweit.

Ein anderes Bild vermittelt die Befragung von Bürger:innen durch Statista Consumer Insights. Mit der Inflation und Lebenshaltungskosten stehen Thematiken auf dem ersten Platz, die direkt im Leben der Bürger:innen erlebbar sind. Die Herausforderungen Einwanderung, Wohnraum, Gesundheit und soziale Sicherheit belegen die nachgeordneten Plätze.

Dieser Artikel stammt von den Statista-Redakteuren Matthias Janson und Mathias Brandt.

