Dieser USB-Adapter macht aus deinem Smartphone eine Flöte

Eigentlich ist das italienische Startup Artinoise für den Re.Corder bekannt, einer Flöte mit einem integrierten Rekorder, der kabellos den Sound ausspielen oder auch durch andere Instrumente ersetzen kann. Mittlerweile hat das Unternehmen ein neues Gerät vorgestellt: den Zefiro.

Anzeige Anzeige

Das Gadget sieht aus wie ein USB-Stick, der wie ein Mundstück einer Blockflöte geformt ist. Nutzer:innen können es an jedes Smartphone, Tablet oder PC mit einem USB-C-Anschluss verbinden und es so zu einem Instrument machen. Mithilfe eines Sensors misst Zefiro die Stärke der Atmung und kontrolliert so die Lautstärke der Töne oder die Tonhöhe. Kurz gesagt: Mit dem Gadget wird dein Smartphone zur Flöte.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Alles, was dafür noch nötig ist, ist die Zefiro-App. Die soll rund 32 verschiedene Klangoptionen anbieten, mit denen das Mundstück fast jedes Instrument emulieren kann. Dazu gehören Flöten, Geigen, aber auch abstrakte Synthesizer.

Anzeige Anzeige

Produzent:innen können das Mundstück auch als MIDI-Input, also als digitale Schnittstelle für Instrumente, nutzen. Neben dem Basismodell soll es auch ein Zefiro-Pro-Modell geben. Dieser hat eine sensitivere Sensorik, mit der Musiker:innen mehr Aspekte des Sounds kontrollieren können.

Kickstarter-Kampagne soll Erfolg bringen

Um das Produkt zur Marktreife zu entwickeln, startete Artinoise eine Kickstarter-Kampagne am 12. November. Unterstützer:innen sollen das Gadget für 22 Euro bekommen. Später soll der Zefiro 42 Euro kosten. Die Pro-Version liegt jetzt bei einem Kostenpunkt von 39 Euro und soll in Zukunft 69 Euro kosten.

Anzeige Anzeige

Zusätzlich soll die Technologie hinter dem Zefiro Open-Source werden. Die Entwickler:innen hoffen, dass das Gerät dadurch auch als Tool zur Barrierefreiheit beispielsweise für Menschen mit Behinderungen eingesetzt werden kann.

Und wirklich lange sollen Unterstützer:innen nicht warten müssen. Die erste Charge der Produkte soll voraussichtlich Ende Januar und Anfang Februar weltweit ausgeliefert werden.

Anzeige Anzeige

8 Bilder ansehen Selbstoptimierung: 8 Gadgets, die dich besser machen Quelle: https://www.instagram.com/p/CVlJ2eSPrsp/

Mehr zu diesem Thema