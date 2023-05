Hinweis: Wir haben in diesem Artikel Provisions-Links verwendet und sie durch "*" gekennzeichnet. Erfolgt über diese Links eine Bestellung, erhält t3n.de eine Provision.

Im Büroalltag oder im Homeoffice kommt immer mal wieder der Moment, in dem die Hände Leerlauf haben und im Hirn weißes Rauschen herrscht. In solchen Momenten müsst ihr nicht der Verlockung nachgeben, euch endlich mal die Fußnägel zu schneiden, in der Nase zu bohren oder das drölfste Mal durch Social Media zu scrollen. Das bringt euch im Bestfall dumpfen Zeitvertreib ohne Mehrwert, im Zweifelsfall aber auch einen fragwürdigen Ruf bei den Kollegen ein – erst recht, wenn ihr es live im Zoom-Call macht. Stattdessen könntet ihr die Zeit auch für tatsächlich kreative Pausen oder zur Erholung für Hirn, Nerven und Finger nutzen.

Aber auch über diese eher klassischen Anwendungsfälle hinaus finden sich in den Weiten des Internets diverse kleine Gadgets und Helferlein, die euch bei Entspannung, Komfort und Ergonomie am Schreibtisch helfen können – und das nicht nur am Arbeitsplatz.

Diese 10 Gadgets sorgen für Entspannung und Kreativität am Schreibtisch

Ob Mini-Roboter, Finger-Beschäftigungsspielzeug, Mini-Zen-Garten oder Schreibtisch-Boxsack: Wir haben eine kleine, feine Auswahl für euch zusammengestellt, mit der ihr euch selbst eine Freude machen könnt.

Mehr zu diesem Thema Videokonferenz Meeting Kreativität