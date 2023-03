Diese „dunklen Asteroiden“ sind voll Wasser und fast so alt wie unser Sonnensystem

Eine neue Studie, die in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht wurde, beschreibt eine völlig neue Klasse von Asteroiden. „Diese Asteroiden sind fast so alt wie unser Sonnensystem“, erläutert deren Hauptautor und Planetenforscher Driss Takir gegenüber Space.

Forschenden finden viel Wasser auf dunklen Asteroiden

Dabei ähneln die Weltraumfelsen dem Zwergplaneten Ceres, der als einziger Zwergplanet im Sonnensystem Wasser besitzt. Wie Ceres sind die Asteroiden porös, was bedeutet, dass sie „nicht ausreichend erhitzt wurden, um sie bald nach ihrer Entstehung in eine kompakte Gesteinsstruktur umzuwandeln“. Das erklärt Mitautor Vladimir Neumann, Geowissenschaftler an der TU Berlin, in einer Pressemitteilung.

Dies deute darauf hin, dass sich die Asteroiden zunächst in den kälteren, äußeren Bereichen des Sonnensystems gebildet haben und dann durch die Schwerkraft von Jupiter oder Saturn nach innen gezogen wurden. Dazu erläutert Neumann.

„Unsere Berechnungsmodelle zeigen, dass diese Asteroiden durch komplexe dynamische Prozesse kurz nach ihrer Entstehung in den äußeren Regionen des Sonnensystems in den Asteroidengürtel gelangt sein müssen”.

Wurde die Erde von wasserreichen Asteroiden getroffen?

Das klingt zwar alles schon interessant, wird aber erst besonders bedeutsam, wenn es im Zusammenhang mit einer unter Wissenschaftlern immer beliebter werdende Theorie betrachtet wird. Die geht davon aus, dass die Erde zumindest einen Teil ihres Wassers von Asteroiden erhalten hat.

Nun wollen die Forschenden nach Hinweisen suchen, die auf weitere Ceres-ähnliche Asteroiden deuten könnten. Vielleicht hat es in der Vergangenheit regelrechte Bombardierungen unserer Erde mit wasserreichen Asteroiden gegeben – so die Arbeitshypothese.

