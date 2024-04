Dunkle Energie schwächt sich wohl ab: Könnte das Universum in einem „Big Crunch“ enden?

Neue Beobachtungen des Kosmos deuten darauf hin, dass die dunkle Energie, also die Kraft, die dafür sorgt, dass sich unser Universum immer schneller ausdehnt, schwächer zu werden scheint.

Diese Entdeckung hat laut space.com das Potenzial, den ersten großen Paradigmenwechsel in der Kosmologie seit der Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums vor etwas mehr als 25 Jahren herbeizuführen.

5.000 Roboteraugen sammeln Licht von Millionen von Galaxien

Es könnte sogar darauf hindeuten, dass unser Universum in einem „Big Crunch“ enden wird. Das „Große Knirschen“ bezeichnet einen erneuten Zusammenfall des Universums, der durch ein Zuviel an Materie beziehungsweise Energieinhalt hervorgerufen werden könnte.

Die neuen Erkenntnisse stammen vom Dark Energy Spectroscopic Instrument (Desi), einem am Kitt Peak National Observatory in Arizona installierten Instrument. Es wurde 2021 in Betrieb genommen und hat bereits ein halbes Jahr danach die größte, detaillierteste Karte des Universums aufgenommen. Die 5.000 Roboteraugen des Instruments sammeln Licht von Millionen von Galaxien. Das Licht wird dann in ein Farbspektrum zerlegt, was es Wissenschaftler:innen ermöglicht, die Ausdehnung des Universums über Milliarden von Jahren zu messen.

„Großartiger Tag für die Kosmologie“

„Die Veröffentlichung dieser Ergebnisse war ein großartiger Tag für die Kosmologie, da sie auf einen ‚abnehmenden‘ Effekt der dunklen Energie im Laufe der Zeit hindeutet, was bedeutet, dass sie sich weiterentwickelt und daher doch nicht konstant ist“, sagte Luz Angela Garcia Penaloza, ehemaliges Desi-Teammitglied und Kosmologin an der Universidad ECCI in Kolumbien.

„Die Entdeckung der sich entwickelnden dunklen Energie wäre ebenso revolutionär wie die Entdeckung der beschleunigten Expansion des Universums selbst, wenn sie durch zukünftige Daten bestätigt würde.“ Desi habe festgestellt, dass dunkle Energie mit der Zeit variiere. „Diese Erkenntnisse öffnen ein Fenster für variable Dunkle-Energie-Modelle, weil sie eine Abkehr von der konstanten Zustandsgleichung zeigen.“

Beschleunigte Expansion des Universums könnte aufhören

Die neue Desi-Karte könnte auf ein kosmisches Schicksal hinweisen, bei dem das Universum erneut in den heißen, dichten Zustand kollabiert, wie er kurz nach dem Urknall beobachtet wurde. „Wenn die Desi-Ergebnisse des ersten Jahres wahr sind, wird die beschleunigte Expansion des Universums aufhören und sich schließlich umkehren, und das Universum könnte beginnen, sich unter dem Einfluss der Schwerkraft zusammenzuziehen“, erklärte Garcia Penaloza. „Das könnte schließlich dazu führen, dass das Universum in einem ‚Big Crunch‘-Szenario endet.“

Das Desi-Instrument soll während der fünfjährigen Laufzeit weitere Erkenntnisse über die Expansion des Universums und die dunkle Energie erbringen. Und da es noch mehr als zweieinhalb Jahre aktiv sein wird, dürften noch einige neue Informationen folgen.

