Ebay veranstaltet Fashion Shows mit gebrauchter Designer-Kleidung: Das müsst ihr dazu wissen

Wer an die Fashion Week in New York oder London denkt, wird sicher auch die hohen Preise im Kopf haben, die Designer:innen für ihre neuen Kollektionen verlangen. Dass es auch anders geht, will Ebay mit gleich zwei eigenen Fashion-Events zeigen. Diese tragen den Namen „Pre-Loved Fashion Show“ und zeigen Secondhand-Kleidung.

Anzeige Anzeige

Ebay veranstaltet Fashion-Show mit gebrauchter Kleidung

Laut Ebay sollen auf dem „Endless Runway“ Designs der letzten Dekaden gezeigt werden, die allerdings noch heute auf der Auktionsplattform gekauft werden können. Darunter soll sich Kleidung von Designer:innen wie Khaite, Off-White und Christopher Kane befinden. Das Besondere am „Endless Runway“: Die Kleidung, die die Models auf dem Laufsteg präsentieren, lässt sich direkt online kaufen.

Ebay betont, dass gerade jüngere Menschen mit Secondhand-Designer-Kleidung den Einstieg in die Fashionszene suchen. Allein 2023 sollen Secondhand-Luxusartikel im Wert von rund 50 Milliarden US-Dollar weltweit verkauft worden sein. Im Juni 2024 sollen Ebay-Nutzer:innen im Durchschnitt etwa 1000 Mal pro Minute nach dem Begriff „vintage“ gesucht haben.

Anzeige Anzeige

Die Pre-Loved Fashion Show von Ebay live aus New York findet am 5. September 2024 gegen 18 Uhr deutscher Zeit statt. Ihr könnt das Event einfach über die zugehörige Ebay-Website verfolgen und auch darüber shoppen. Im Laufe der „richtigen“ New York Fashion Week, die vom 6. bis 11. September 2024 stattfindet, will Ebay weitere Drops veröffentlichen. In diesen Drops finden sich dann weitere Secondhand-Artikel aus dem Bereich der Luxusartikel.

Anzeige Anzeige

Der Endless Runway in London findet dann im Anschluss am 12. September 2024 gegen 19 Uhr deutscher Zeit statt. Um das Event zu verfolgen, müsst ihr die britische Website von Ebay ansurfen. Wie schon bei der New York Fashion Week wird es auch hier Drops mit gebrauchter Kleidung im Verlauf der London Fashion Week geben. Diese findet vom 13. bis 17. September 2024 statt.

Die skurrilsten Ebay-Auktionen

7 Bilder ansehen 25 Jahre Ebay: Das sind die skurrilsten Auktionen Quelle:

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Ebay