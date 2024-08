Ebay überarbeitet die Suche: Was sich jetzt ändert

Optisch ansprechender und vor allem intuitiver soll die Suchoberfläche sein, die Ebay vorerst in den USA neu designt hat. Laut einer Mitteilung des Online-Marktplatzes soll die Veränderung vor allem dazu dienen, Käufer:innen zu schnelleren und fundierteren Kaufentscheidungen zu verhelfen.

Von dem neuen Design sollen vorranging Kategorien profitieren, bei denen die optische Wahrnehmung eine besonders große Rolle spielt. Darunter versteht Ebay zum Beispiel Kleidung, Schuhe, Schmuck inklusive Uhren sowie Accessoires, Spielsachen und Hobbys.

Größere Bilder in besserer Qualität

In der neuen Benutzeroberfläche werden die Produktbilder nicht nur in höherer Auflösung, sondern auch insgesamt größer dargestellt. Das soll die Benutzerfreundlichkeit des Layouts ebenso erhöhen wie die optimierten Menüschaltflächen.

Diese sind darauf ausgelegt, die Navigation ebenso zu vereinfachen wie die Kaufentscheidungen potenzieller Kund:innen. Um Produkte in visuellen Kategorien wie Kleidung oder Hobbys noch besser in den Fokus zu rücken, rückt die neue Einkaufsansicht an die Stelle der bisherigen Galerieansicht.

Weniger Werbung und neue Dropdown-Menüs

Damit werden relevante Produkte in voller Breite angezeigt. Zur Verstärkung des Effekts trägt zudem das Wegfallen von ablenkender Sidebar-Werbung bei.

Überarbeitet wurden auch das Navigationsfeld und die Filterfunktion, die neuerdings mit Dropdown-Menüs ausgestattet sind und die Bedienung intuitiver gestalten sollen. Ein in den Preisfilter integriertes interaktives Diagramm vereinfacht die Anpassung der Preisspanne und zeigt die Preise der einzelnen Suchergebnisse visuell klarer aufbereitet an.

KI soll den Prozess vorantreiben

Zudem soll es leichter sein, Liefer- und Versandoptionen zu aktualisieren und für den jeweiligen Kauf anzupassen. Insgesamt 18 Monate will Ebay mit intensiver Benutzerforschung und Tests verbracht haben, um das Design zu optimieren.

Damit dies kontinuierlich auch weiterhin geschieht, kommen laut Mitteilung Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen zum Einsatz. Ob und wann das neue Design auch in anderen Märkten als dem US-Markt ausgespielt wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.

