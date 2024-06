Neuerungen für Händler: So will Ebay das Verkaufen verbessern

25 Jahre Jubiläum in Deutschland feierte der Online-Marktplatz Ebay dieser Tage – und durchläuft zugleich einen Wandel hin zu mehr Gebraucht- und Refurbished-Ware. Damit will man, nachdem sich Kleinanzeigen.de aus dem Ebay-Universum verabschiedet hat, die Endkund:innen wieder mehr im Blick behalten. Dennoch will das Unternehmen natürlich auch die für das Kerngeschäft wichtigen gewerblichen Verkäufer:innen nicht vernachlässigen und verändert den Marktplatz daher weiter.

Jetzt hat das Unternehmen einige Neuerungen angekündigt, die in den nächsten Wochen und Monaten nach und nach für den deutschen Markt ausgerollt werden sollen. Zum einen betrifft das die Werbekampagnen – das Angebot wurde hier überarbeitet, verbunden mit dem Ziel, den Zugang zu den Werbeformaten zu vereinfachen. Man habe, so erklärt der Plattformbetreiber, die Tools für die Kampagnenplanung und -optimierung so angepasst, dass noch mehr Daten und Steuerungsmöglichkeiten bereitstehen. Ziel sei es, dass am Ende ein vereinheitlichtes Portfolio bereitstehen wird, das die Sichtbarkeit der Angebote erhöht und daraus Umsatz macht.

Dabei steht das neue Advertising-Cockpit im Zentrum der Neuerungen. Ebay erklärt, man habe den Marketing-Tab im Verkäufer:innen-Cockpit Pro neu gestaltet. Hier gibts jetzt direkten Zugriff auf Marketing-Tools, mit denen sich neue Kaufanreize schaffen lassen – verbunden mit personalisierten Empfehlungen zu den Angeboten. Außerdem will Ebay das neue Nachrichtensystem für die Kommunikation mit den Käufer:innen auch auf dem Desktop ausrollen. Das orientiert sich an der von externen Messengern gewohnten Struktur und soll vor allem Verbesserungen in der Auffindbarkeit von Nachrichten bieten.

Darüber hinaus bietet Ebay den Händler:innen jetzt die Produktrecherche auch für unterwegs an. Sie können so besser evaluieren, wie sich Artikel wie ihre bisher verkauft haben. Das Tool Produktrecherche ist die erfahreneren Nutzer:innen bereits als Terapeak bekannte Technologie. Diese lässt sich zukünftig auch kostenlos in der Ebay-App nutzen. Händler:innen sollen so in die Lage versetzt werden, direkt per Smartphone den Markt ihrer Produkte zu analysieren.

Wiedereinstellen bei gescheiterter Abholung vor Ort

Einige Veränderungen im Detail betreffen dagegen vor allem die Logistik und dürften nur für einen Teil der Verkäufer:innen Relevanz haben. So lässt sich in Zukunft auch ein individueller Versandtarif hinterlegen, wenn Händler:innen diesen aufgrund großer Umsätze mit der DHL ausgehandelt haben. Und implementiert werden auch der Verkäufer:innenschutz im Zusammenhang mit den Matrixcodes der Internetmarken der Deutschen Post.

Einiges an Veränderung gibt es auch im Zusammenhang mit der Abholung vor Ort. Hier hat Ebay den Prozess zum Abbruch von Transaktionen verbessert, mit dem Ziel, ungerechtfertigte Fälle wegen nicht erhaltener Artikel sowie Zahlungsstreitfälle zu vermeiden. Käufer:innen, die bestellte Artikel nicht abholen können oder die Ware vor Ort nicht haben wollen, können den Kauf innerhalb von 30 Tagen nach Zahlung oder im Vorfeld der Bestätigung der Abholung abbrechen. Verkäufer:innen erhalten dann die Anfrage dazu, die angenommen oder abgelehnt werden kann. Wird sie angenommen, wird der Artikel automatisch wieder eingestellt.

