Ein gruseliges KI-Gesicht und Ufos, die gar keine sind

Hallo und willkommen zum t3n Daily vom 2. Januar. Heute geht es um ein skurriles Gadget, dass euch KI näherbringen soll. Außerdem haben Sterngucker 2023 so einige Dinge am Nachthimmel mit einem Ufo verwechselt. Und: X hat unter Elon Musk weiter an Wert eingebüßt.