Diese elektrische Zahnbürste reinigt alle Zähne gleichzeitig – das hat seinen Preis

Seid ihr am frühen Morgen oft in Eile? Dann könnt ihr vielleicht künftig etwas Zeit im Bad sparen. Das ist zumindest seit einigen Jahren das Ziel des Zahnbürstenherstellers Y-Brush. Schon auf der CES 2020 wurde gleichnamige Y-Brush erstmals angekündigt. Im Rahmen der CES 2025 hat das Unternehmen jetzt zwei neue Modelle vorgestellt. Das Besondere an der elektrischen Zahnbürste: Sie reinigt mehrere Zähne gleichzeitig.

Anzeige Anzeige

Das können Y-Brush Essential und Ultra

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von YouTube Video, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von YouTube Video auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von YouTube Video, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das Kernelement zur gleichzeitigen Reinigung eurer Zähne ist dabei der Y-förmige Bürstenkopf. Ihr tragt darauf die Zahnpasta auf und setzt den Bürstenkopf anschließend nacheinander auf eure kompletten Zahnreihen auf. Durch die Vibration sollen alle Zähne der Reihe gleichzeitig gereinigt werden. Der Bürstenkopf ist dabei flexibel und passt sich an euren Mund an. Zahnspangen und Kronen sollen für die Y-Brush kein Problem sein. Nach nur zehn bis 20 Sekunden verspricht Y-Brush Ergebnisse wie das zweiminütige Putzen mit einer herkömmlichen Zahnbürste.

Auf der Messe hat Y-Brush zunächst das neue Essential-Modell vorgestellt. Für 85 Euro bekommt ihr ab März 2025 einen Y-Bürstenkopf sowie ein elektrisches Handstück, das für die nötigen Schallvibrationen sorgt, um eure Zähne zu reinigen. Laut Y-Brush soll das Handstück zwei Vibrationsmodi bieten und mit nur einer Ladung rund drei Monate durchhalten.

Anzeige Anzeige

Ebenfalls neu ist die Y-Brush Ultra mit einem etwas längeren Handstück und insgesamt sechs Reinigungs- oder besser gesagt Vibrationsmodi. Der Vorteil des Handstücks ist, dass es rund sechs Monate mit einer Ladung durchhalten soll und sich darauf auch normale Bürstenköpfe nutzen lassen. Zudem gibt es eine Ladestation und ein Travel-Case dazu. Der Preis: knapp 160 Euro. Der Release soll schon im Februar 2025 stattfinden.

Wer jetzt überlegt, eine Y-Brush zu kaufen, sollte sich vorab über die Zusatzkosten im Klaren sein. Denn der Hersteller empfiehlt, die Bürstenköpfe alle vier bis sechs Monate zu wechseln. Der Preis für einen einzelnen Y-Bürstenkopf liegt bei knapp 35 Euro. Wer auf Reserve kauft, kann mit einem Viererpack im Wert von 135 Euro ein wenig Geld sparen – teuer ist das schnelle Putzvergnügen aber allemal. Wer schon eine Philips-Sonicare-Zahnbürste zu Hause stehen hat, kann die Y-Bürstenköpfe aber auch einfach auf das vorhandene Gerät aufstecken.

Anzeige Anzeige

5 Tech-Neuerungen, die die Simpsons vorhergesagt haben

5 Bilder ansehen 5 Tech-Entwicklungen, die die Simpsons korrekt vorausgesagt haben Quelle: Shutterstock/Pe3k

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review CES