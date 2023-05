Sie könnte Musks Nachfolgerin bei Twitter werden: Wer ist Linda Yaccarino?

Die Nachricht von Elon Musks bevorstehendem Rücktritt als CEO von Twitter und der Ankündigung einer Nachfolgerin hat in den letzten Stunden für Aufsehen gesorgt. Obwohl der Name der neuen Top-Personalie nicht genannt wurde, deuten mehrere Quellen wie der Wall Street Journal darauf hin, dass Linda Yaccarino diejenige sein könnte, die diese Position übernimmt.

Wer ist Linda Yaccarino und was qualifiziert sie für diese bedeutende Rolle?

Linda Yaccarino ist eine Absolventin der Penn State University, wo sie Geisteswissenschaften und Telekommunikation studiert hat. Danach arbeitete sie 19 Jahre bei Turner Entertainment und verhalf der Anzeigenverkaufsabteilung des Unternehmens ins digitale Zeitalter. 2011 zog sie schließlich weiter.

Aktuell arbeitet Yaccarino als Werbeleiterin bei NBCUniversal. Seit über einem Jahrzehnt ist sie mittlerweile im Unternehmen und konnte sich in dieser Zeit einen Namen in der Werbebranche machen. Sie ist für die Verwaltung des branchenführenden Portfolios des Unternehmens an linearen Netzwerken, digitalen und Streamingplattformen, Vertriebspartnerschaften und Kundenbeziehungen verantwortlich. Yaccarino überwacht alle globalen, nationalen und lokalen Anzeigenverkäufe, Partnerschaften, Marketing, Anzeigentechnologie, Daten, Messungen und strategische Initiativen.

Yaccarinos Erfolge in der Werbebranche

Linda Yaccarinos umfangreiche Erfahrung und ihre Erfolge in der Werbebranche machen sie zu einer vielversprechenden Kandidatin für die Rolle als Twitter-CEO. Als Leiterin des Werbevertriebs von NBCU war sie maßgeblich an der Einführung des werbefinanzierten Streamingdienstes Peacock beteiligt. Unter ihrer Führung konnte ihr Team über 100 Milliarden US-Dollar an Werbeverkäufen generieren und das Reichweitenpotenzial des Unternehmens weltweit ausbauen.

Yaccarino ist dafür bekannt, bahnbrechende Werbepartnerschaften einzutüten und massiv in Daten- und Technologiekapazitäten zu investieren. Darüber hinaus hat Yaccarino das Werbegeschäft von NBCUniversal für das 21. Jahrhundert „neu gestaltet“, wie das Unternehmen schreibt. Sie hat ein einheitliches technologiegestütztes Handelssystem namens „One Platform“ und eine einheitliche Monetarisierungs- und Unternehmensstrategie entwickelt. Ihre Vision besteht darin, alle Zielgruppen auf allen Endgeräten anzusprechen und ein einziges, skaliertes Werbeangebot für Unternehmen zu schaffen, unabhängig von ihrer geografischen Präsenz.

Für ihre Arbeit hat Yaccarino schon verschiedene Auszeichnungen und Anerkennungen erhalten. Sie gilt als eine der einflussreichsten Frauen in der Werbebranche und als visionäre Führungskraft.

Verbindung zu Musk

Die Verbindung zwischen Linda Yaccarino und Elon Musk wurde letzten Monat auf einer Werbekonferenz in Miami deutlich, als Yaccarino Musk interviewt hat. Dabei hat sie das Publikum ermutigt, Musk mit Applaus zu begrüßen, und seine Arbeitsmoral gelobt. Diese Begegnung könnte einen Einfluss auf die Entscheidung Musks für Yaccarino als seine potenzielle Nachfolgerin gehabt haben.

Neben ihrer beeindruckenden beruflichen Laufbahn ist Linda Yaccarino auch Ehefrau und Mutter. Sie ist mit Claude Peter Madrazo verheiratet und lebt mit ihrer Familie in Sea Cliff, New York. Mit ihrem Mann hat sie zwei Kinder. Ihr Sohn ist Verkaufsleiter bei Studio71, während ihre Tochter als Kinderkrankenschwester im New York Presbyterian Hospital arbeitet.

Obwohl die Gespräche zwischen Yaccarino und Musk angeblich in einem fortgeschrittenen Stadium sind, wurde die Identität des neuen Twitter-CEO noch nicht offiziell bestätigt. Die Twitter-Gemeinschaft und die gesamte Tech-Welt warten gespannt darauf, wer die Nachfolge von Elon Musk antreten wird. Die Chancen für Yaccarino scheinen jedenfalls gut zu stehen.

