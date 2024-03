Elon Musk vom Thron gestoßen: Wer jetzt der reichste Mensch der Welt ist

Zum ersten Mal seit rund neun Monaten ist Elon Musk nicht mehr der reichte Mensch der Welt, wenn man sich am Bloomberg Billionaires Index orientiert.

Bezos 200 Milliarden Dollar, Musk 198 Milliarden Dollar

Demnach zog Amazon-Gründer Jeff Bezos am Tesla-Boss vorbei. Der Grund dafür: Tesla-Aktien brachen am Montag um mehr als sieben Prozent ein. Deshalb ging Musks persönliches Vermögen auf 198 Milliarden Dollar zurück, das Nettovermögen von Bezos dagegen betrug laut Bloomberg 200 Milliarden Dollar (rund 184 Milliarden Euro).

Knapp hinter Musk liegt Bernard Arnault mit 197 Milliarden Dollar. Der Vorsitzende und CEO des Luxusgüter-Konzerns LVMH wechselte sich in den vergangenen Jahren mit Musk und Bezos an der Spitze des Rankings ab. Platz vier geht aktuell an Mark Zuckerberg (179 Milliarden Dollar), Fünfter ist Bill Gates (150 Milliarden Dollar).

Bezos profitiert von Amazons Aktienkurs

Bezos kehrte nun erstmals seit Herbst 2021 auf Platz eins zurück. Diesen ergatterte er jetzt wieder, weil sich der Aktienkurs von Amazon so gut entwickelt hat. Erst kürzlich hatte sich der Amazon-Gründer von Aktien im Wert von mehr als zwei Milliarden Dollar getrennt.

Wie variabel der Index sein kann, machte das Wall Street Journal deutlich, dass jüngst berichtete, Bezos wäre seinen ersten Platz wieder los, wenn er all seine Aktien verkaufen würde. Warum? Wegen der Steuern, die so anfallen würden. Musk dagegen setzte ein Kurssturz bei Tesla zu, rund 30 Milliarden Dollar verlor er laut ntv deshalb zuletzt.

Musk auch bei Forbes nicht mehr vorn

Musk ist auch in der Forbes Liste, einem vom Wirtschaftsmagazin Forbes Magazine erstellten Ranking der Superreichen, nicht mehr Erster. Dort wird er mit 197 Milliarden Dollar zwar vor Bezos (195,4 Milliarden Dollar) geführt, der Abstand zu Arnault und dessen Familie ist aber gehörig (226,6 Milliarden Dollar).

Weiteres finanzielles Ungemach droht Musk vor Gericht. Vier ehemalige Top-Manager von Twitter reichten am Montag eine Klage in Höhe von mehr als 128 Millionen Dollar ein. Sie sind der Meinung, dass sie zu unrecht von Musk entlassen wurden, und pochen deshalb laut dpa auf die Abfindungen im dreistelligen Millionenbereich.

