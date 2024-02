Mit diesem Videospiel hat Elon Musk gelernt, ein „guter CEO“ zu sein

Seit Anfang September gewährt Elon Musk in seiner neuen Biografie Einblicke in sein Leben. Auf 832 Seiten beleuchtet Biograf Walter Isaacson nicht nur den Karriereweg und die Business-Entscheidungen des 52-Jährigen, es kommen auch einige unerwartete Details ans Licht. Laut Isaacson ist Musk nämlich nicht nur „süchtig nach Risiko und Drama“, sondern auch nach einem ganz bestimmten Handyspiel.

Im Jahr 2021 soll Musk nahezu besessen von dem Handystrategiespiel The Battle of Polytopia gewesen sein. Allerdings sei das Spiel für ihn mehr als ein einfacher Zeitvertreib gewesen. Musk war laut Isaacson so von dem Spiel des Stockholmer Studios Midjiwan überzeugt, dass er der Meinung war, dass es ihn zu einem besseren CEO mache.

Der Tesla-CEO soll die Leidenschaft für The Battle of Polytopia mit seinem Bruder Kimbal und seiner Ex-Partnerin Grimes geteilt haben. Mit beiden habe er das Spiel regelmäßig gespielt.

Musk sagte sogar Termin ab

Musks Besessenheit von dem Spiel ging der Biografie zufolge so weit, dass er während eines Berlin-Aufenthalts ein Treffen in der Gigafactory verschieben musste, weil er so sehr in das Spiel vertieft war. Es ist also wenig verwunderlich, dass Musk dafür sorgte, dass The Battle of Polytopia als eines der ersten Spiele am Tesla-Bordcomputer gespielt werden konnte.

Bereits im März 2022 zeigte er sich in einem Tweet von dem Spiel begeistert und äußerte, dass es seiner Meinung nach besser als Schach sei.

Aber was ist Inhalt von Polytopia?

In dem 2016 veröffentlichten Strategiespiel, das auf Smartphones, dem PC oder der Nintendo Switch gespielt werden kann, kontrolliert man einen von zwölf Stämmen. Es gilt, durch kluges taktisches Verhalten spezielle Fähigkeiten zu erwerben, um Aufgaben auszuführen, die von der Jagd auf Tiere bis zum Ausbau der Wirtschaft reichen. Ziel des Spiels ist es, sein Territorium zu erweitern, gegen die anderen, von Bots gesteuerten Stämme zu kämpfen und bestenfalls die Weltherrschaft zu erringen. Dafür bleiben dem Spieler im klassischen Spielmodus nur 30 Züge, was durchaus eine Herausforderung ist.

Wer sich selbst von The Battle of Polytopia überzeugen will, kann dies kostenlos auf iOS und Android tun. Auf dem PC kostet das Spiel dagegen 12,49 Euro, auf der Nintendo Switch 14,99 Euro.

