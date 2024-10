Tesla, SpaceX und Co.: Halten Elon Musk Versprechen dem Realitätscheck stand?

Viele CEOs sind vorsichtig, wenn es um die Pläne ihres Unternehmens geht. Denn auch wenn es intern schon konkrete Termine und Absprachen gibt, kann immer noch etwas dazwischenkommen. Und dann ist die Enttäuschung bei den Kund:innen groß. Elon Musk gehört nicht zu dieser Gruppe CEOs. Er hat keine Probleme damit, Versprechen auf seiner Kurznachrichtenplattform X zu machen, die dann am Ende im Winde verwehen.

Diese kuriosen Versprechen hat Musk schon gemacht

In unserer Bildergalerie am Ende dieser Zeilen findet ihr die Versprechen von Musk, die diesen Umstand am besten demonstrieren. Denn im Laufe der Zeit haben sich so einige Aussagen angesammelt, die dem Tech-Milliardär wieder auf die Füße gefallen sind. Einige davon betreffen den Autohersteller Tesla und seine E-Fahrzeuge und reichen dabei von neuen Lademethoden über futuristische Features für die Autos.

Auch bei SpaceX gab es schon ein paar Flüge, die nicht eingehalten werden konnten. Eines der kuriosesten Versprechen dreht sich allerdings darum, dass Musk einen neuen Geschäftszweig einschlagen wollte. Er ließ kurzerhand auf X verlauten, dass er schon bald ganz groß ins Lebensmittelgeschäft einsteigen würde. Aber auch hier blieb die Nachricht bei X die größte Neuigkeit zu diesem Thema.

Mit seiner Ankündigung, Cybercabs innerhalb von zwei Jahren nach der Ankündigung auf den Markt zu bringen, stößt Musk derzeit ebenfalls auf Kritik. In einer Analyse ordnet ein Experte für uns ein (+), ob diese Pläne dieses Mal realistisch sind – oder Musk wieder eines seiner kuriosen Versprechen abgegeben hat.

Diese Versprechen konnte Musk bislang nicht halten

6 Bilder ansehen 6 Versprechen von Elon Musk, aus denen nie etwas geworden ist Quelle: Foto: Shutterstock/Frederic Legrand - COMEO