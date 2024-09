Erfahrungen zum iPhone 16 : Warum Apple den Erwartungen nicht gerecht werden kann

Mit der Ankündigung von iOS 18 zur WWDC im Juni 2024 stand fest: Apple setzt in diesem Jahr voll auf künstliche Intelligenz. Doch schon kurz nach den großen KI-Neuerungen hieß es, dass der Hersteller seine „Apple Intelligence“ vorerst nicht nach Europa bringen wird.

Anzeige Anzeige

Der Frust war entsprechend groß, jedoch zeigte sich dann mit der Ankündigung des iPhone 16 und 16 Pro, dass Apples KI-Pläne nicht so weit fortgeschritten waren, dass sie nicht einmal zeitnah in vollem Umfang in den USA verfügbar sein werden.

Darüber, was die neuen iPhones ohne KI können, und ob sie ein großes Update sind oder eher ein kleineres, sprechen wir mit Hardware-Redakteur Andreas Floemer und t3n-CvD Marco Engelien. Andreas hat das iPhone 16 Pro Max umfangreich getestet, während Marco sich das iPhone 16 als Upgrade vom iPhone 12 gekauft hat.

Anzeige Anzeige

Wir sprechen gemeinsam über die Highlights der iPhone-16-Modelle, aber auch, wo sie womöglich weniger überzeugen, und ab welchem älteren Modell sich ein Upgrade lohnt. Zur Folge geht es direkt hier:

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Podigee GmbH, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Podigee GmbH auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Podigee GmbH, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

t3n Interview abonnieren

Ihr könnt den Podcast t3n Interview bequem in der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. In der Regel findet ihr den Podcast, wenn ihr ihn dort einfach sucht. Ansonsten könnt ihr auch den RSS-Feed manuell in der App eingeben.

Anzeige Anzeige