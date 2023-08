Das sind die erfolgreichsten Youtube-Brands 2023 – und das kannst du von ihnen lernen

Sie sind auf Youtube die erfolgreichsten Unternehmen im ersten Halbjahr 2023: Kleinanzeigen, Samsung und Kaufland. Beim diesjährigen Youtube Festival in Berlin hat Christian Lutterbeck, Head of Youtube Sales DACH bei Google, drei Unternehmen vorgestellt, die nach verschiedenen Kriterien ausgewählt wurden.

Grob zusammenfassen lassen sie sich in drei Kategorien: Reichweite, Bindung und Sentiment. Für das Ranking seien die bezahlte und die organische Reichweite, inklusive ihres Verhältnisses zueinander, einbezogen worden. Unter dem Punkt Bindung wurde unter anderem die durchschnittliche Sehdauer und die relative Zuschauerbindung ins Ranking gebracht. Außerdem wurde mit Sediment das Verhältnis von Likes zu Dislikes und Kommentaren in die Bewertung eingeführt.

Kaufland, Samsung und Kleinanzeigen sind erfolgreich auf Youtube

Als eine Marke stellt Lutterbeck Kaufland vor: Mit mehreren Videos, in denen unter anderem Sänger Mickie Krause mehrere seiner Schlager – beispielsweise Schatzi, schenk mir ein Foto – auf Kaufland umgedichtet hat, bewirbt das Unternehmen seine Marke. Daraus ergibt sich schon das erste Learning: Musik ist „die universale Sprache“ auf der Plattform. „Musik ist das dominierende Thema für Storylines auf Youtube“, heißt es während der Präsentation.

Außerdem landet Samsung im Youtube-Ranking mit seinen 15-sekündigen Videos, in denen der Konzern seine Produkte humoristisch vorstellt – etwa mit bekannten Größen wie Joko und Klaas.

Die dritte Top-Marke ist Kleinanzeigen, hervorgehoben wurde die Kleinanzeigen WG. Wöchentlich veröffentlicht die Plattform eine neue Folge. „Die Vision war, als wir angefangen haben, das GZSZ von Youtube zu werden“, sagt Iskra Velichkova, Head of Marketing bei Kleinanzeigen. Und verrät auch, wie es mit der WG weitergehen soll: GZSZ, eine deutsche Soap, gebe es auch noch und so solle es auch mit der Kleinanzeigen WG laufen.

Das macht guten Youtube-Content aus

Insgesamt lassen sich, laut Lutterbeck, aus allen Kampagnen folgende Learnings ziehen:

Musik, wie im Kaufland-Beispiel, ist auf Youtube wichtig.

Eine Anzeige könne nicht für sich allein stehen, sinnvoll seien mehrere.

Verticals sind „Must-haves“.

„Lang“ darf lang sein, wie es auch die Kleinanzeigen WG mit ihren rund zehnminütigen Videos vormacht. Youtube empfiehlt eine Range von 30 Sekunden bis 15 Minuten.

Zudem, wie auch an mehreren anderen Stellen bei der Veranstaltung deutlich wurde, würden Shorts, also Verticals, als Einstieg in den langen Content genutzt werden.

Der Artikel wurde am 31. August 2023 um 13.50 Uhr aktualisiert.

