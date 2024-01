Ein Prozessor in Excel und Werbung beim Streaming

So komplex wie ein echter Prozessor ist die Excel-Variante nicht. (Foto: IM Imagery / Shutterstock)

Wir hoffen, du hattest einen guten Tag, und wollen dir jetzt noch ein paar spannende Informationen mit auf den Weg in den Abend geben. t3n Daily gibt es auch als Newsletter. Hier kommen die Themen des Tages.

Anzeige Anzeige

Yotuber baut Prozessor – in Excel

Dass man mit Excel viel anstellen kann, ist vielen bewusst. Der Youtuber Inkbox hat nun das Office-Programm an seine Grenzen getrieben. Er hat nämlich in den Spreadsheets eine eigene kleine CPU gebaut. Add-Ons brauchte der YouTuber dafür nicht. Die in Excel enthaltenen Formeln waren komplett ausreichend.

Weiter geht es nach der Werbung

Ab dem 5. Februar gibt es bei Amazon Prime Video in Deutschland Werbung zu sehen. Wer das nicht möchte, muss monatlich 2,99 Euro draufzahlen. Immerhin: Amazon verspricht, weniger Reklame zu zeigen als klassische TV-Sender. Das scheint zu stimmen. Einem Medienbericht zufolge sollen es auf Prime Video zwei bis dreieinhalb Minuten Werbung pro Stunde geben. Im Privatfernsehen ist deutlich mehr erlaubt.

Anzeige Anzeige

Milliarden in Bitcoins für das BKA

Das Bundeskriminalamt hat in einem laufenden Verfahren 50.000 Bitcoins im Wert von circa 2 Milliarden Euro von den mutmaßlichen Betreibern des Raubkopienportals movie2k.to erhalten. Diese Bitcoins wurden als Teil der Ermittlungen zur „gewerbsmäßigen unerlaubten Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke“ und „gewerbsmäßigen Geldwäsche“ freiwillig abgegeben. Die Ermittlungen, an denen auch das FBI und eine forensische IT-Sachverständigen Firma aus München beteiligt sind, sind noch nicht abgeschlossen.

Das war es schon wieder mit dem t3n Daily für heute. Noch viel mehr zu allen Aspekten des digitalen Lebens, des Arbeitslebens und der Zukunft findest du rund um die Uhr auf t3n.de.

Anzeige Anzeige