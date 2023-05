Facebook-Bug: Automatische Freundschaftsanfragen führen zu unangenehmen Situationen

In der Facebook-App hat sich anscheinend ein Bug eingeschlichen, der Freundschaftsanfragen verschickt, wenn ihr das Profil eines Nutzers besucht, mit dem ihr momentan nicht befreundet seid.

Das berichtet unter anderem die Seite Mimikama. Demnach haben sich viele Nutzer mit dem Problem bei der Seite gemeldet. Einige gingen davon aus, gehackt worden zu sein, die Website vermutet allerdings einen harmlosen Bug von Facebooks Seite aus.

Wie das Ganze aussieht, zeigt ein Video auf Twitter. Hier wird das Profil eines anderen Nutzers besucht und der Button „Freund/in hinzufügen“ verwandelt sich automatisch in einen „Angefragt“-Button.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Einige nehmen es mit Humor

Ähnliche Berichte von Facebook-Nutzern finden sich auch auf Reddit wieder. Demnach trat der Bug ausschließlich in der App auf, nicht aber in der PC-Version. Außerdem soll der Bug mittlerweile von Facebook wieder behoben worden sein.

Einige der Nutzer hier nehmen den Bug mit Humor und berichten von ihren Erlebnissen. „Ich weiß nicht, was schlimmer ist – die Tatsache, dass Facebook in meinem Namen Freundschaftsanfragen verschickt, oder die Tatsache, dass ich jetzt mit dem neuen Partner meiner Ex befreundet bin. Danke Facebook“, heißt es dort zum Beispiel.

Jemand anderes berichtet Folgendes: „Ich bin in einer Müttergruppe und jemand hat gepostet, dass er dachte, sie sei betrogen worden. Am Ende habe ich die Erstellerin des Posts, den Baby-Daddy und den Mitbewohner hinzugefügt. Rip.“

Facebook-Reels wurden verbessert

Facebooks Kurzvideos, die Reels, wurden erst kürzlich verbessert. Mittlerweile werden davon laut Facebook zwei Milliarden pro Tag geteilt. Nutzer der Social-Media-Plattform können nun bei jedem Reel entscheiden, ob sie mehr oder weniger ähnliche Kurzvideos sehen möchten.

Labels an den Videos selbst informieren nun außerdem darüber, warum sie ein bestimmtes Video zu sehen bekommen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, weil einem Freund oder einer Freundin das Reel gefällt.

Mehr zu diesem Thema Apps Facebook reddit