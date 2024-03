Bei Facebook und Instagram ging am frühen Abend des 5. März für viele Nutzer:innen nichts. Die beiden zum Meta-Konzern gehörenden Dienste waren, genau wie ihre zugehörigen Apps, nicht erreichbar. Wer die Facebook-App öffnete, bekam die Meldung, die Sitzung sei abgelaufen. Es folgte der automatische Logout. Das galt auch für den zugehörigen Messenger. Instagram ließ sich zwar öffnen, zeigt aber an, dass der Feed nicht neu geladen werden könne. Threads konnte ebenfalls keine neuen Inhalte laden. Nun sind alle Dienste wieder erreichbar.

Auf einer Status-Seite räumte Meta Probleme mit dem Facebook-Login ein. Kurze Zeit später war auch diese nicht mehr zu erreichen. Mittlerweile ist sie wieder online. „Wir erholen uns gerade von einem früheren Ausfall, der den Facebook-Login betroffen hat, und die Dienste werden gerade wiederhergestellt“, heißt es zu den Problemen mit dem Facebook-Login.

Auf X meldete sich Andy Stone, Kommunikationschef bei Meta, zu den Ausfällen: „Wir wissen, dass es Probleme mit dem Zugang zu unseren Diensten gibt. Daran arbeiten wir jetzt.“

Später legte er nach: Ein technisches Problems habe zu Schwierigkeiten beim Zugriff auf einige Dienste geführt. „Wir haben das Problem so schnell wie möglich für alle Betroffenen gelöst und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten, die dadurch entstanden sind“, so Stone weiter. Nach wie vor ist unklar, was genau das die Ausfälle verursacht hat.

Ein kurzzeitiger Profiteur war X. Auf der Plattform, die früher Twitter hieß, trendeten in Deutschland die Hashtags „instagramdown“ und „facebookdown“ zwischenzeitlich auf den Plätzen eins und zwei. Nutzer:innen macht ihrem Ärger Luft oder nahmen die Ausfälle in ihren Beiträgen mit Humor.

Hinweis: Wir haben diesen Beitrag aktualisiert. Die Dienste von Meta funktionieren wieder.

