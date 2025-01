Fake-SMS von Telegram im Umlauf: Wie ihr die Betrugsmasche erkennt und vermeidet

Obwohl Whatsapp im Messenger-Bereich immer noch der amtierende König ist, hat Telegram eine beachtliche Anzahl an User:innen. Allein in Deutschland gibt es knapp acht Millionen Menschen, die den Messenger von Pawel Durow benutzen. Diese Popularität sorgt aber derzeit dafür, dass die Telegram-Nutzer:innen zum Ziel von Betrüger:innen werden.

Wie Watchlist Internet berichtet, mehren sich derzeit Berichte über Fake-SMS, die angeblich von Telegram verschickt werden. In der SMS heißt es dann, dass das Konto der User:innen eingeschränkt wurde. Um es wieder freizuschalten, sollen sie einem Link folgen. Andernfalls würde Telegram das betroffene Konto nach einer Frist von zwölf Stunden sperren.

Sobald der Link geöffnet wird, landen Telegram-User:innen auf einer echt aussehenden Login-Seite mit dem Logo des Messengers. Dort werden sie aufgerufen, ihre Telefonnummer zu bestätigen und anschließend weitere private Informationen einzugeben. Sämtliche Daten, die in das Onlineformular eingegeben werden, landen aber nicht bei Telegram, sondern bei den Betrüger:innen hinter der Masche.

Wie Watchlist Internet betont, sollten Telegram-User:innen solchen Links – egal, ob in SMS oder in einer E-Mail – nie blindlings folgen. Denn der Messenger würde Nutzer:innen nicht per SMS darüber informieren, dass es Probleme mit ihrem Konto gibt. Zudem würde das Unternehmen keine knappe Frist setzen und damit seine User:innen unter Druck setzen. Dabei handelt es sich um Tricks der Betrüger:innen, die die Nutzer:innen zu einer unüberlegten Aktion verleiten wollen.

Oftmals sind auch die Links in der SMS verräterisch. So haben sie etwa eine andere Domain-Endung, als die offizielle Website von Telegram (web.telegram.org). Solltet ihr euch nicht sicher sein, ob es wirklich Probleme mit eurem Konto gibt, surft ihr am besten die offizielle Telegram-Seite ein und loggt euch dort mit eurer Telefonnummer oder per QR-Code ein. Werden euch keine Hinweise angezeigt, gibt es auch kein Problem mit eurem Konto. Seid ihr euch weiterhin nicht sicher, hilft auch eine Nachfrage beim Support.

