Nach Verhaftung des Gründers: Telegram möchte jetzt auch private Chats moderieren

Die Verhaftung von Telegram-Gründer Pavel Durov Ende August in Frankreich hat für Aufsehen gesorgt. Der Vorwurf lautet: Er würde „kriminelle Aktivitäten auf der Messaging-App ungehindert zulassen“.

Anzeige Anzeige

Neue Töne von Durov: „Wir hören die Bedenken“

Der Instant-Messaging-Dienst scheint auf die Verhaftung zu reagieren, denn er hat seine FAQ aktualisiert und dabei das brisante Thema der Moderation privater Chats in den Mittelpunkt gestellt.

Auch Durov selbst schlägt jetzt andere Töne an. In seiner ersten öffentlichen Erklärung seit seiner Verhaftung teilte er via X mit, dass er immer noch verstehe, was in Frankreich vorgefallen sei. „Aber wir hören die Bedenken“, erklärte er.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Durov versprach, die Inhalte auf der Plattform stärker zu moderieren

Er habe es sich zum persönlichen Ziel gemacht, zu verhindern, dass Kriminelle die Zukunft der Plattform beeinträchtigen. Unternehmerische „Wachstumsschmerzen“ hätten es Kriminellen erleichtert, „unsere Plattform zu missbrauchen“, schrieb er. Durov versprach, die Inhalte auf der Plattform stärker zu moderieren.

Dieser Prozess habe intern schon begonnen, sagte er, „in Kürze“ wolle er weitere Einzelheiten bekannt geben. Das ist eine kommunikative Kehrtwende, denn nach seiner Verhaftung war vom Unternehmen zunächst mitgeteilt worden, er habe „nichts zu verbergen“.

Anzeige Anzeige

Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand

8 Bilder ansehen Hidden Champions: Diese Tech-Chefs kennt kaum jemand Quelle: Shutterstock/Eviart

FAQ-Eintrag zum Thema „illegale Inhalte auf Telegram“ wurde verändert

Und es hat sich auch schon etwas verändert, nämlich auf der FAQ-Seite des Unternehmens. Wie The Verge berichtet, lautete dort die Antwort auf die Frage, „Es gibt illegale Inhalte auf Telegram. Wie kann ich sie entfernen?“ bis zum 5. September 2024: „Alle Telegram-Chats und Gruppenchats sind privat unter den Teilnehmern. Wir bearbeiten keine diesbezüglichen Anfragen.“

Mittlerweile wurde diese Antwort entfernt und ersetzt durch: „Alle Telegram-Apps haben Schaltflächen zum Melden, mit denen Sie illegale Inhalte für unsere Moderatoren kennzeichnen können.“

Anzeige Anzeige

Wie und ob diese FAQ-Änderung die Fähigkeit von Telegram beeinflusst, auf Anfragen von Strafverfolgungsbehörden zu reagieren, ist laut Techcrunch noch unklar. Die Quintessenz aber lautet: Telegram scheint jetzt auch private Chats moderieren zu wollen. Diese Entwicklung dürfte den Ermittler:innen im Fall Durov gefallen.

Mehr zu diesem Thema MIT Technology Review Telegram