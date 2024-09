Je nach Umfrage zwischen zwei Drittel und drei Viertel der befragten Marktteilnehmer:innen hatten zuletzt mit einer XL-Zinssenkung der Fed gerechnet. Und die lieferte die US-Notenbank am 18. September 2024 auch.

Fed senkt Leitzins deutlich

Somit kündigte die Fed nicht nur die erste Zinssenkung seit Beginn der Coronakrise an, sondern ließ diese mit 50 Basis- beziehungsweise 0,5 Prozentpunkten auch kräftig ausfallen. Der Zinskorridor beläuft sich jetzt auf 4,75 und fünf Prozent. Zuvor hatten schon weitere Zentralbanken wie die EZB die Zinsen gesenkt.

Nach Bekanntgabe des Zinsentscheids durch Fed ging es mit den Kursen an den US-Aktienmärkten zunächst steil nach oben. Der wichtige Index Dow Jones sprang um 375 Punkte oder ein Prozent auf ein neues Allzeithoch. Auch die Nasdaq und der S&P 500 legten um jeweils rund ein Prozent zu.

Kurse springen hoch – und sinken wieder

Nach der Kursexplosion gaben die Kurse allerdings wieder nach und rutschen zum Teil deutlich wieder unter das Vortagesniveau, wie CNBC schreibt. Entsprechend lässt sich nicht von einer neu entfachten Euphorie sprechen. Das könnte zum einen daran liegen, dass die Zinssenkung schon eingepreist war.

Auf der anderen Seite deutet der große Zinsschritt, dem noch zwei weitere, kleinere bis zum Jahresende folgen könnten, darauf hin, dass die Fed möglicherweise auf ein drohendes Rezessionsrisiko reagiert. Denn die Inflation liegt eigentlich immer noch leicht über der von der US-Notenbank angestrebten Marke von zwei Prozent.

Kryptomarkt bleibt vorerst im Minus

Ähnlich wie der Aktien- reagierte auch der Kryptomarkt. Nach Bekanntwerden der bevorstehenden Zinssenkung sprang etwa der Bitcoin-Kurs kurzzeitig deutlich über die Marke von 61.100 US-Dollar. Anschließend ging es aber wieder bergab – auf rund 60.000 Dollar.

Der Bitcoin-Kurs hatte – in Erwartung der Fed-Entscheidung – schon am gestrigen Dienstag um rund fünf Prozent auf 61.000 Dollar zugelegt, dieses Plus in den vergangenen Stunden aber wieder eingebüßt. Auch andere große Kryptowährungen wie Ether/Ethereum und Solana notieren derzeit leicht im Minus.

Booster oder Bremse für Märkte?

In den kommenden Tagen wird sich zeigen, ob Anleger:innen eher die Rezessionsängste oder die möglichen Vorteile durch die niedrigeren Zinsen als als ausschlaggebend für ihre mittel- bis langfristigen Strategien bewerten. Im Normalfall folgt auf eine Zinssenkung ein Run auf riskantere Anlagen wie Aktien oder Kryptowährungen, wie finanzen.net schreibt.

Es gab aber auch schon Jahre, als auf Zinssenkungen eine Rezession folgte. Mit entsprechend negativen Folgen auf Unternehmen und Märkte. Zudem dürfte die bevorstehende US-Präsidentschaftswahl weiter für Unsicherheit sorgen.

