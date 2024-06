Fördergelder für Balkonkraftwerke: Diese Städte und Länder zahlen euch bis zu 500 Euro

Wer schon länger mit dem Gedanken spielt, sich ein Balkonkraftwerk zuzulegen, bekommt seit April 2024 weitere Anreize geboten. Denn mit einer Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes fallen gleich mehrere Begrenzungen weg. Zum einen fällt die Leistungsobergrenze von 600 Watt für das Balkonkraftwerk. Wenn ihr euch jetzt eine Solaranlage kauft, darf diese bis zu 800 Watt erreichen.

Zum anderen müsst ihr das Balkonkraftwerk nicht mehr bei eurem Netzbetreiber anmelden. Die Registrierung erfolgt nun ausschließlich über das Marktstammregister der Bundesnetzagentur. So heißt es in der Bekanntmachung: „Menschen sollen so leicht wie möglich bei der Energiewende mitmachen können. Balkonkraftwerke können nun schnell und unbürokratisch registriert werden.“

Die Kosten für ein solches Balkonkraftwerk müsst ihr in vielen Fällen nicht komplett allein tragen. Einige Städte und Länder bieten Förderprogramme an, über die ihr einen Zuschuss von meist mehreren Hundert Euro erhaltet.

Diese Länder geben Zuschüsse für Balkonkraftwerke

Einige Länder fördern grundsätzlich den Kauf einer Solaranlage für den Balkon. Allerdings sind die zugehörigen Mittel oft nur noch für Mieter:innen verfügbar – Eigentümer:innen müssen das Balkonkraftwerk aus der eigenen Tasche bezahlen. Zudem kann sich die Förderung im Laufe der Zeit ändern.

So hat etwa Schleswig-Holstein noch bis Ende 2023 Solarkraftanlagen finanziell unterstützt. Stand April 2024 wurde das Förderungsprogramm komplett eingestellt. Der Grund: Das Bundesland hat eine angespannte Haushaltslage und muss zunächst sparen. Ob das Programm in Zukunft neu gestartet wird, ist nicht abzusehen.

Berlin

Berliner:innen können bis zu 500 Euro bekommen, wenn sie sich ein Balkonkraftwerk zulegen. Dabei ist es egal, ob ihr Mieter:in oder Eigentümer:in seid. Allerdings müsst ihr den Antrag auf Unterstützung bereits einreichen, bevor ihr euch die Solaranlage kauft. Der Antrag ist über die Investitionsbank Berlin möglich.

Zunächst ist die Förderung auf insgesamt 14.000 Anträge beschränkt. Wie viele davon bereits genutzt wurden, ist aktuell nicht bekannt. Wer also überlegt, ein Balkonkraftwerk zu kaufen, sollte das in Berlin eher früher als später in die Tat umsetzen, um noch etwas von den Zuschüssen abzubekommen.

Mecklenburg-Vorpommern

In Mecklenburg-Vorpommern bekommt ihr ebenfalls bis zu 500 Euro, wenn ihr euch ein Solarkraftwerk für den Balkon holt. Die Anmeldung für den Zuschuss erfolgt allerdings erst nach dem Kauf über das Landesförderinstitut. Auf der Website des Instituts lässt sich auch nachlesen, dass die Förderung nur noch für Mieter:innen gilt.

Denn die Haushaltsmittel für Eigentümer:innen wurden bereits Anfang 2023 komplett aufgebraucht und seither offenbar nicht mehr erneuert. Wie viel Geld noch für Mieter:innen vorhanden ist, ist nicht bekannt. Dementsprechend kann es sich auch hier lohnen, schnell zu sein.

Sachsen

Einwohner:innen von Sachsen erhalten 300 Euro, wenn sie in einem Mietobjekt ein Balkonkraftwerk kaufen. Wie schon in Mecklenburg-Vorpommern ist der Finanztopf für Eigentümer:innen ausgeschöpft. Um den Antrag bei der Sächsischen Aufbaubank zu stellen, müsst ihr zunächst in Vorkasse gehen und die Solaranlage für den Balkon vorab kaufen.

Stand Mai 2024 sollen die verfügbaren Mittel zur Förderung noch für eine „längere Zeit“ ausreichen. Das dürfte laut einer aktuellen Hochrechnung ein knappes Jahr sein. In dieser Zeit rechnet die Sächsische Aufbaubank mit etwa 6.500 neuen Anträgen für die Förderung von Balkonkraftwerken.

In diesen Städten bekommt ihr ebenfalls Förderung

Auch einige Städte unterstützen euch mit Zuschüssen, wenn ihr euch ein Balkonkraftwerk zulegt. Der Betrag der Förderung schwankt stark von Stadt zu Stadt und kann sich auch mittelfristig ändern. Dementsprechend können wir keine Vollständigkeit dieser Liste garantieren.

Seid ihr euch unsicher, ob eure Stadt Zuschüsse zu Balkonkraftwerken gibt – weil sie in dieser Liste nicht aufgeführt ist – hilft oft eine Suche bei Google oder eine Nachfrage bei der Stadtverwaltung. Letztere informiert euch zusätzlich darüber, ob es künftige Pläne für eine finanzielle Unterstützung von Balkonkraftwerken gibt.

Städte in Baden-Württemberg

Freiburg

Heidelberg

Konstanz

Ludwigsburg

Stuttgart

Tübingen

Ulm

Städte in Bayern

Augsburg

Coburg

Erlangen

Forchheim

Fürth

Ingolstadt

München

Regensburg

Städte in Brandenburg

Potsdam

Städte in Hessen

Darmstadt

Frankfurt am Main

Marburg

Wiesbaden

Städte in Niedersachsen

Braunschweig

Göttingen

Lüneburg

Städte in Nordrhein-Westfalen

Aachen

Bonn

Düsseldorf

Essen

Gelsenkirchen

Köln

Recklinghausen

Städte in Rheinland-Pfalz

Mainz

Pirmasens

Städte in Schleswig-Holstein

Kiel

Lübeck

Städte in Thüringen

Jena

