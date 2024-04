Forscher entwickeln KI, die deinen Humor verbessert – und Schreibblockaden löst

Humor ist bekanntlich Geschmackssache, doch eine neu entwickelte künstliche Intelligenz (KI) von der University of Sydney verspricht, Witze lustiger zu machen. Die Forscher haben ihre KI getestet, indem sie 20 Personen ohne große Erfahrung im Schreiben humorvoller Bildunterschriften herausforderten.

Diese Tester haben insgesamt 200 Bildunterschriften für Cartoons mit und 200 ohne KI-Unterstützung erstellt. Die Cartoons selbst stammten vom New Yorker Cartoon Caption Contest. Anschließend wurden alle 400 Bildunterschriften von einer weiteren Personengruppe bewertet. Das Ergebnis: Der Einsatz der KI hat das Humorniveau deutlich erhöht.

KI-Texte deutlich besser

Die Forscher stellten fest, dass die KI-gestützten Bildtexte nicht nur lustiger waren, sondern auch 30 Prozent näher an den Gewinner­zeilen des echten New Yorker Cartoon Caption Contests lagen.

Die beteiligten Schreiber berichteten, dass die KI ihnen half, humorvolle Geschichten zu konstruieren und witzige Details in den Cartoons zu erkennen. Anusha Withana von der School of Computer Science and Digital Sciences Initiative erklärte Tech Xplore, dass das KI-Tool nicht nur die Humorfähigkeiten der Menschen steigert, sondern auch als Mittel gegen Schreibblockaden dienen kann.

Ziel des Tools sei es nicht, den menschlichen Beitrag zu ersetzen, sondern vielmehr die kreative Suche nach einer lustigen Bildunterschrift zu unterstützen.

So arbeitet die KI

Die Idee für das humorfördernde KI-Tool stammt von Alister Palmer, einer Masterstudentin und leidenschaftlichen Amateur-Cartoonistin. Ihr Ziel war es, Menschen zum Schreiben von Cartoon-Texten zu motivieren und sie dabei kreativ zu unterstützen.

Das Tool analysiert die Elemente eines Cartoons und bietet darauf basierend passende Worte an, die den Cartoonisten als Inspiration dienen. Withana betonte die Bedeutung menschlicher Kreativität im humoristischen Prozess und erklärte, dass „letztendlich immer noch Menschen den Humor erschaffen“.

Sie sieht in der Forschung jedoch ein Beispiel dafür, wie künstliche Intelligenz unsere sozialen Interaktionen bereichern und unterstützen kann. Die Studie wurde in den Proceedings of the 29th International Conference on Intelligent User Interfaces veröffentlicht.

