Erstes Foto vom Redesign des Tesla Model 3 geleakt?

Wurde hier ein Redesign des Tesla Model 3 geleakt? Das fragen sich derzeit Autofreaks in den sozialen Medien. Auf Reddit ist nämlich ein Bild aufgetaucht, das angeblich ein Exemplar des günstigsten Modells aus dem Hause Tesla zeigt – mit angepasstem Design.

Unkommentiertes Bild auf Reddit

Im Subreddit r/teslamotors hat ein User oder eine Userin namens ffiarpg das Bild vor zwei Tagen gepostet. Es zeigt die halb enthüllte Frontseite eines schwarzen Wagens, der wie ein modifiziertes Tesla Model 3 aussieht. Das Auto steht neben einem verhüllten Exemplar in einer Art Hangar oder einer ähnlichen Halle.

Außer „Model 3 Refresh“ schrieb ffiarpg nichts zu dem Bild. Seitdem verbreitet sich der Post in der Szene.

First look at a leaked Model 3 #HighlLand photo pic.twitter.com/PmOks0ehql — Señor Tesla (@SunPowerFusion) April 13, 2023

„Projekt Highland“ als offenes Geheimnis

Tesla soll unter dem Codenamen „Highland“ seit geraumer Zeit an einer Frischzellenkur für das Model 3 arbeiten. Es wäre das erste Redesign des Stromers seit seiner Markteinführung 2017.

„Projekt Highland“ soll den Mittelklassewagen entschlacken, um Kosten bei der Produktion zu sparen. Erste Bilder von verhüllten Modellen im Fahrtest kursieren schon länger.

Leak oder Fake?

„Ist das fake oder echt?“, fragt jemand auf Reddit. „Das weiß niemand. Das ist das Lustige daran“, antwortet ein:e andere:r. Es könnte sich um eine Fotomontage oder einen KI-Fake handeln. Falls das Bild ein tatsächliches Auto zeigt, könnte es sich immer noch um das Werk eines ambitionierten Hobbyschraubers handeln anstatt um einen echten Prototyp.

Auch ein früherer, verworfener Prototyp ist möglich, wie ein:e Nutzer:in einwirft. Wirklich fabrikneu sieht das Auto jedenfalls nicht aus. Gebrauchsspuren sind deutlich zu erkennen.

Die User:innen versuchen, sich über den Bildhintergrund des Rätsels Lösung anzunähern. So fühlt sich eine Person an das Design Studio von Tesla in Hawthorne im US-Bundesstaat Kalifornien erinnert. Ein anderer User spricht von einem Nasa-Hangar, den er kürzlich besucht haben will. Dort sollen ein paar Teslas herumgestanden haben.

Schmalere Stoßstange, schlankere Scheinwerfer

Ob echt oder fake: Der Look des vermeintlichen neuen Model 3 entspricht den bisher nach außen gedrungenen Refreshing-Zielen von Elon Musks Unternehmen. So kommen die Stoßstange und die Scheinwerfer deutlich schlanker daher. Pläne für eine neue Optik der Frontlichter war bereits nach außen gedrungen.

Was aber sicher ist: Tesla hat gerade bekannt gegeben, dass die Preise für einige Modelle in Europa gesenkt werden. Das Model 3 kostet in Deutschland abzüglich Umweltprämie nun nur noch 38.470 Euro.

Mehr zu diesem Thema Leak Fake News Tesla reddit