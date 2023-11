Studie: Frauen deutlich seltener in Führungspositionen – das ist der Grund!

Frauen in Führungspositionen sind immer noch deutlich seltener zu finden als Männer. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage der IU Internationale Hochschule zur Gleichberechtigung am Arbeitsplatz unter 4.480 Deutschen. Demnach befinden sich 17,6 Prozent der befragten Frauen in einer Führungsposition, bei den Männern liegt dieser Wert fast doppelt so hoch bei 32,2 Prozent. Dabei sind Frauen im Unternehmen ein wichtiger Schlüssel für mehr Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, wie Ergebnisse der IU-Studie zeigen.

Anzeige Anzeige

Familienplanung steht Frauen in Führungspositionen im Weg

Frauen führen beispielsweise häufiger auch andere Frauen. 42 Prozent der Frauen in einer Führungsposition haben eine weibliche Vorgesetzte. Bei den Männern sind es nur 15 Prozent. Die gute Nachricht: Die Führungskräfte werden heutzutage unabhängig vom Geschlecht von ihren Mitarbeitenden ernst genommen. Es spielt kaum mehr eine Rolle, ob eine Frau oder ein Mann die Aufgaben verteilt. Dennoch ist bei der Gleichberechtigung am Arbeitsplatz zumindest strukturell noch deutlich Luft nach oben.

Denn was die Studie auch zeigt, ist der Grund dafür, warum Frauen seltener in Führungspositionen sind: Sie geben ihre Karriere aufgrund der Familienplanung auf. 11,4 Prozent der Frauen gaben Führungsverantwortung aufgrund von Elternschaft ab, während das bei den Männern lediglich 3,2 Prozent taten. Die Zahlen zeigen, dass Frauen häufig die familiäre Hauptverantwortung tragen. Wohl auch deshalb wünschen sich fast doppelt so viele Frauen mehr Unterstützung vonseiten der Arbeitgebenden bei der Kinderbetreuung.

Anzeige Anzeige

Mehr Frauen in Führung: Was tun?

Die Unterstützung kann in verschiedene unternehmerische Maßnahmen münden: Da wären beispielsweise eine Flexibilisierung der Arbeitszeit oder geteilte Führungsrollen. Großunternehmen, die es sich leisten können, könnten Betriebskindergärten einrichten. „Für Führungspositionen sind Kompetenz und Motivation entscheidend. Aber auch Strukturen, die es erlauben, eine Führungsposition wirksam ausüben zu können“, sagt Malte Martensen, Professor für Personal und Organisation an der IU Internationalen Hochschule.

In eigener Sache: In unserem t3n Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! In unserem t3n Guide lernst du, Klarheit über die eigenen Prioritäten zu erlangen und fokussierte Entscheidungen zu treffen. Lerne mit unseren Praxisguides mehr für deinen Job! Hier geht’s zum Shop.

Arbeitsalltag: 10 Diagramme und Grafiken, die wir fühlen!

10 Bilder ansehen Instagramer Matt Shirley illustriert Arbeitsalltag: 10 Grafiken, die wir fühlen Quelle: Matt Shirley

Mehr zu diesem Thema Studie Management