Freeware macht Gameboy Advance zum Musikinstrument

Eine kostenlose Software des Tüftlers und Programmierers Badd10de macht den Gameboy Advance (GBA) zu einem 16-Schritt-Sequenzer für Musiker. Damit könnt ihr musikalische Stücke erstellen und diese sogar in andere Software und Hardware exportieren.

Die Freeware namens Stepper stellt der Programmierer auf seiner eigenen Website vor. Sie erlaubt Zugriff auf die vier DMG-Soundkanäle, die im GBA vorhanden sind. Das sind zwei Rechteckwellenkanäle, ein benutzerdefinierter Wellenkanal und ein Rauschkanal.

Unterstützt werden vier Bänke mit acht Mustern, die mit euren Sounds belegt und „für Live-Auftritte in die Warteschlange gestellt werden können“, heißt es auf der Website. Das Programm ist kostenlos und Open Source, kann also von jedem heruntergeladen und verändert werden.

Musik vom GBA kann exportiert werden

Der Tüftler erklärt außerdem, wie die Musik vom GBA exportiert werden kann und welchen Nutzen er in seiner Software sieht. Mit Stepper könnt ihr die kleinen Tracks sampeln und sie später in einer Digital Audio Workstation (DAW) oder in einem Sampler zu einem vollständigen Song zusammenfügen.

Er selbst hat den Output des Gameboys mit Stepper mit einem Digitakt-Sampler verbunden und so die Samples exportiert und später zu einem kleinen Song zusammengefügt. Seiner Meinung nach kann man mit dem Programm gut Song-Ideen unterwegs skizzieren, um später noch einmal darauf zurückzukommen.

Später soll es auch Unterstützung für Midis geben. Wann genau das Feature kommen wird, ist aber noch nicht bekannt, und Badd10de möchte sich noch nicht auf einen Releasezeitpunkt festlegen.

Cartridge wird benötigt, um das Programm zum Laufen zu bringen

Wenn ihr möchtet, könnt ihr euch Stepper aus dem Github-Repository des Entwicklers herunterladen. Die nächste Herausforderung ist allerdings, das Programm auf dem GBA zum Laufen zu bringen.

Dafür benötigt ihr nämlich eine leere GBA-Cartridge, auf der ihr das Programm wie ein gewöhnliches Spiel für den Handheld aufspielt. So kann die Konsole es lesen und starten. Alternativ könnt ihr den GBA auch Hacken und das Programm so auf die Hardware bringen. Dafür solltet ihr allerdings wissen, was ihr tut.

