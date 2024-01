Galaxy Ring: Samsung teasert eigenen Smartring an

Samsung hatte bei der Vorstellung seiner Galaxy-S24-Reihe, die mit KI vollgepackt ist, zum Ende der Veranstaltung ein „One more thing“ in petto: einen Galaxy Ring. Damit führt der Techriese eine neue Produktkategorie in sein Portfolio ein, die bisher nur kleinere Unternehmen wie Oura oder Circular anbieten.

Samsung Galaxy Ring: Smartring soll „leistungsfähig und zugänglich“ sein

Neben einem kurzen Teaserclip zum Ende des Unpacked-Events beschrieb das Unternehmen den Galaxy Ring als ein „leistungsfähiges und zugängliches“ Gesundheits- und Wellness-Gerät. Wann das Unternehmen den Smartring auf den Markt bringen wird oder was er kosten könnte, hat Samsung noch nicht verraten.

Im Vorfeld umriss Matthew Wiggins von Samsungs Forschungsteam im Bereich Digital Health auf der Bühne allerdings die Arbeit an seinen Health-Funktionen – einen kleinen Seitenhieb gegen Apple konnte er sich dabei nicht entgehen lassen.

Denn der Hersteller betonte die Möglichkeit seiner Galaxy Watch, Blutsauerstoff messen zu können. Diese Funktion musste Apple in den USA aufgrund eines Rechtsstreits wegen seiner aktuellen Modelle, der Apple Watch Series 9 und der Watch Ultra 2 (unser Test), entfernen.

Samsung Galaxy Ring soll laut Analyst in diesem Jahr erscheinen

Gerüchte über einen Smartring von Samsung kursieren schon seit einer ganzen Weile: Im Oktober 2022 sind einige Patentskizzen aufgetaucht, die ein solches Produkt beschreiben. Den Patentinformationen zufolge könnte der Ring mit einem optischen Blutfluss-Sensor (PPG) und einer EKG-Funktion ausgestattet sein. Mit diesen Sensoren könnten Herzfrequenz und Blutdruck gemessen werden.

Überdies ist zu erwarten, dass Samsung weitere Sensoren und Funktionen einsetzen wird, die etwa auch in den eigenen Watches zum Einsatz kommen. Damit dürften sich etwa Temperatur, Schlaf und Blutsauerstoff messen lassen.

Der Analyst Avi Greengart will bereits Prototypen zu Gesicht bekommen haben, wie er auf Threads schreibt. Der Ring sei „lächerlich leicht“ und es soll ihn in Größen bis 13 geben. Zudem sei er in drei Ausführungen geplant. Die Markteinführung erfolge „später in diesem Jahr“.

Angesichts dessen, dass Samsung sein zweites großes und in der Regel letztes Unpacked-Event des Jahres im Laufe des Sommers abhält, um neue Foldables und Smartwatches vorzustellen, könnte dieser Zeitpunkt auch für den Ring gewählt werden.

Samsung ist derweil nicht das einzige große Unternehmen, das sich für diese Gerätekategorie zu interessieren scheint. Auch Apple werkelt im Stillen an smarten Ringen. Dies deuten zumindest allerlei Patentanträge an. Einige von ihnen beschreiben den Einsatz nicht nur am Finger.

