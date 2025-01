Galaxy S25 Edge: Samsung zeigt ultradünnes Smartphone – und teasert AR-Brille an

Samsung hat während des Unpacked-Events am 22. Januar nicht nur die neue Galaxy-S25-Serie enthüllt, sondern auch einen ersten Vorgeschmack auf das ultradünne S25 Edge gegeben. Zudem stellte der Hersteller zusätzlich zum XR-Headset „Project Moohan“ eine weitere neue Produktkategorie in Aussicht.

Nicht „Slim“: Ultradünnes Samsung Galaxy S25 Edge als „One more thing“

Schon im Vorfeld kursierten Berichte über ein schlankes Galaxy-Smartphone in der Gerüchteküche, mit dem der Hersteller Apples mutmaßlichem iPhone 17 Air Paroli bieten soll. Nun ist die Katze ein Stück weit aus dem Sack. Denn Samsung zeigte das Gerät im Zuge des Unpacked-Events zunächst in einem Teaser und stellte es gar aus. Anfassen durfte es aber noch niemand.

Mit Details über das Gerät ist Samsung überaus sparsam – mehr als die offensichtliche Tatsache, dass es außerordentlich schlank ist und zwei Kameras auf der Rückseite verbaut hat, wissen wir von offizieller Seite nicht.

Berichte sagen indes, dass es 6,4 Millimeter dünn sein soll und damit um einiges schlanker als das Galaxy S25, das mit 7,2 Millimetern auch nicht sonderlich dick aufträgt.

Samsung Galaxy S25 Edge – könnte bis Mai vorgestellt werden

Was die weitere Ausstattung angeht, wird erwartet, dass das S25 Edge wie die Geschwistermodelle mit Qualcomms Topchip Snapdragon 8 Elite bestückt und sicherlich auch viel KI an Bord haben wird. Ein Dauerläufer dürfte das Smartphone nicht werden, denn für einen großen Akku ist bei solch einem Gerät – wie auch bei Apples erwarteten iPhone Air wenig Platz.

Unklar ist, wann Samsung das Edge-Modell in vollem Umfang ankündigen und in den Verkauf bringen wird. Es wird gemunkelt, dass es zwischen April und Mai erfolgen könnte. Jedoch deutet sich an, dass der Hersteller es in nur wenigen Märkten anbieten könnte – ob es nach Deutschland kommen wird, ist ungewiss.

Übrigens ist der Zusatz Edge von Samsung schon für andere Smartphone-Modelle zum Einsatz gekommen, bei denen der Bildschirm um die Gehäuseseiten gebogen war. Zuletzt nutzte der Hersteller den Namen beim Galaxy S7 Edge (Test).

AR-Brille und mehr: Samsung deutet weitere neue Produkte an

Auch wenn Samsung das S25 Edge als „One-more-Thing“-Highlight während des Events hervorhob, deutete der Hersteller noch weitere neue Produkte an, die vermutlich in absehbarer Zeit erscheinen könnten. Zum einen zeigte der Hersteller neben dem „Project Moohan“ Umrisse einer AR-Brille, die womöglich ähnlich wie das XR-Headset auf Googles Android-XR-Plattform basieren wird.

Die Brille dürfte ähnlich wie Metas Ray-Ban-Glasses mit einer Kamera und KI-Funktionen auf Basis von Galaxy AI ausgestattet sein. Ebenso wäre denkbar, dass sie winzige Displays enthält und über diese Informationen und Benachrichtigungen anzeigt. Zumindest scheint Samsungs enger Partner Google solch ein Produkt in der Pipeline zu haben, das als Prototyp immer wieder zu verschiedenen Anlässen gezeigt wurde. Im Zuge der Ankündigung der Android-XR-Plattform sagte Google bereits, dass AR-Brillen langfristig zu einer Art Alltagshelfer werden und in einer „großen Auswahl an eleganten, bequemen“ Modellen auf den Markt kommen sollen.

Überdies zeigte eine weitere Folie, die von Reddit-Nutzer FragmentedChicken geteilt wurde, dass Samsung an einer neuen Foldable-Variante arbeitet, die an Huaweis Mate XT Ultimate Design erinnert. Huaweis Foldable-Modell lässt sich zweifach falten und besteht aus drei Elementen. Weitere Details zu dem Triple-Fold-Gerät gibt es nicht. Wir können indes davon ausgehen, dass es nicht sonderlich günstig wird.

