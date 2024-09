Mate XT Ultimate Design: Huaweis Triple-Foldable kostet mehr als ein Macbook Pro

In den vergangenen Wochen sind mehrere Bilder eines Triple-Foldables von Huawei aufgetaucht. Zuletzt hatte Huawei das Mate XT Ultimate Design selbst geleakt. Daher war schon ungefähr bekannt, wie das in drei Teile faltbare Smartphone aussehen würde.

Huawei nennt Preis für Triple-Foldable

Im Rahmen der offiziellen Präsentation hat Huawei jetzt neben konkreten Details zur Ausstattung auch erstmals einen Preis genannt. Und der hat das Potenzial, nicht wenige Interessent:innen abzuschrecken.

Denn in China soll das Mate XT Ultimate Design mindestens 19.999 Yuan kosten, was rund 2.550 Euro entspricht. In der teuersten Variante werden sogar über 3.000 Euro fällig.

Damit ist das Smartphone, das sich zu Tablet-Größe aufklappen lässt, kostspieliger als ein neues Macbook Pro. Die leistungsstarken Notebooks von Apple sind in Deutschland ab 2.000 Euro (mit 14-Zoll-Display) beziehungsweise rund 3.000 Euro (16 Zoll) zu haben.

Kommt das Mate XT Ultimate Design nach Europa?

Zudem darf davon ausgegangen werden, dass Huawei die Preise noch anhebt, wenn es das Mate XT Ultimate Design nach Europa bringt. Ob und wenn ja, wann, das geschieht, ist unklar. Huawei hat sich noch nicht zu entsprechenden Plänen geäußert.

Zunächst einmal gilt es, die chinesischen Interessent:innen mit dem Smartphone zu versorgen. Allein die Online-Plattform Vmall meldete 3,7 Millionen Vorbestellungen. Das war allerdings, bevor Huawei die Preise bekanntgegeben hat.

Bildschirm bis auf 10,2 Zoll ausklappbar

Aber schauen wir uns mal an, was Käufer:innen für ihr Geld bekämen. Komplett zusammengeklappt bietet das Huawei-Foldable ein 6,4 Zoll großes OLED-Display. Voll entfaltet, lässt sich ein 10,2-Zoll-Bildschirm verwenden. Möglich ist auch, die zum Teil ausgeklappte Version zu nutzen. Dort steht dann ein 7,9 Zoll großes Display zur Verfügung.

Es gibt drei Ausführungen mit unterschiedlichen Speichergrößen: 256 und 512 Gigabyte sowie ein Terabyte. Alle Modelle haben einen 16 Gigabyte großen Arbeitsspeicher (RAM).

Der Akku misst jeweils 5.600 Milliamperestunden und wird mit bis zu 66 Watt geladen. Fotografiert wird mit einer Triple-Kamera, die aus einer 50-Megapixel-Haupt-, einer Zwölf-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einer Zwölf-Megapixel-Periskopkamera besteht. Die Selfie-Kamera hat acht Megapixel.

KI-Funktionen an Bord

Freilich soll auch das Mate XT Ultimate Design über KI-Funktionen verfügen, wie Cnet schreibt. Außerdem gibt es Unterstützung für einen Stylus und einen Tastatur-Anschluss. Auch Satellitenkommunikation wird unterstützt.

Wie sich das Gerät in puncto Performance schlägt und ob der auseinandergeklappte Bildschirm plan und das Scharniersystem haltbar sind, müssen jetzt genaue Tests zeigen.