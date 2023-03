Nintendo Mini: Modder schrumpt das NES auf Gameboy-Größe – und erntet Kritik

Ein Modder, der auf Twitter unter dem Namen Redherring32 bekannt ist, hat sich ein original Nintendo Entertainment System (NES) geschnappt und es auf Gameboy-Größe geschrumpft. Dazu hat er keine Emulatoren verwendet, sondern Chip und Motherboard der Originalkonsole auf die passende Größe geschrumpft.

Wie Redherring das angestellt hat, zeigt er offen in einem GitHub-Repository. Jeder, der die Tiny Tendo, wie er das Projekt nennt, nachmachen möchte, hat mit der Anleitung also die Möglichkeit dazu.

Hier beschreibt der Modder, wie die Software programmiert wird, wie ihr die Hardware bearbeitet und welche 3D-Modelle nötig sind. Allerdings warnt er auch: „TinyTendo erfordert physisches Schneiden und Schleifen von ORIGINAL NES-Chips, dies ist ein schwieriger, langwieriger und riskanter Prozess.“

NES-Konsolen werden zerstört

Anscheinend hat Redherring genau dafür von der Nintendo-Community Kritik geerntet, da sein Projekt original NES-Konsolen zerstöre und schlichtweg sinnlos sei. Auf Twitter ging er auf beide Kritikpunkte ein.

Dort schrieb er, dass die Zerstörung der originalen Hardware auch für ihn eine große Sorge war, als er das Projekt entworfen hat. Auch ob er es als Open-Source-Projekt veröffentlichen solle, stand infrage, da dadurch potenziell mehr Menschen ihre originalen Konsolen zerstören könnten.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Allerdings hat er eine Lösung für das Problem gefunden: Er hat eine Leiterplatte entworfen, die die geschleiften Chips wieder nutzbar in der originalen NES macht. So können Modder ihre Tiny Tendo wieder in eine normale NES verwandeln.

Es muss nicht immer alles sinnvoll sein

Er stellt sich hier auch der Kritik, sein Projekt sei vollkommen sinnlos. Dazu sagt Redherring, dass Tiny Tendo kein Produkt ist. Es soll keine Lösung für ein Problem sein, sondern einfach ein cooles Projekt. Die Mini-Nintendo soll keinen tieferen Zweck erfüllen. „Manchmal macht man einfach etwas, um zu sehen, ob man es kann“, schreibt der Modder.

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von Twitter, Inc., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von Twitter, Inc. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von Twitter, Inc., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Das dümmste Gaming-Zubehör aller Zeiten:

6 Bilder ansehen Das dümmste Gaming-Zubehör aller Zeiten Quelle:

Mehr zu diesem Thema Nintendo