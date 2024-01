Gemini übernimmt: Bei Google hilft jetzt eine KI bei den Ads

Vor fast einem Jahr hat Google von künstlicher Intelligenz gestützte Anzeigen angekündigt: Im Mai 2023 wurde bei der Veranstaltung Google Marketing Live unter anderem vorgestellt, wie mithilfe von KI Assets erstellt werden können.

KI-erstellte Assets basieren auf Landingpage

Die Idee: Werbetreibende bekommen Unterstützung beim Erstellen von passenden Assets für eine Werbekampagne. Sie liefern Text, die generative KI von Google liefert darauf basierende Assets.

Das funktioniert so: Werbetreibende fügen bei Google Ads ihre Landingpage hinzu, zu der Anzeigen geschaltet werden sollen. Google AI erstelle dann eine Zusammenfassung der Seite. Durch die KI sollen darauf basierend automatisch Vorschläge für werbende Inhalte gemacht werden – etwa Keywords, Überschriften und Bilder. Die Nutzer:innen können dieses Material dann prüfen und bearbeiten. So lassen sich dann Assets erstellen.

KI-Assets werden mit Wasserzeichen gekennzeichnet

Die Assets sollen laut der Google-Pressemitteilung offene Metadatenstandards haben. Außerdem würden sie mit einem Wasserzeichen versehen. Dafür wird SynthID verwendet: Darüber wird das Asset mit einem unsichtbaren Wasserzeichen markiert.

Außerdem soll die KI auch als Beraterin funktionieren: Sie soll Tipps für Verbesserungen einer Kampagne geben können. Alle Funktionen sollen im Konversationsmodus stattfinden, sprich: in einem Chat mit der KI.

Erst einmal nur in Englisch nutzbar

Der Konversationsmodus wird in den kommenden Wochen mit der ersten Gemini-Integration eingeführt. Technisch basiert er auf den Large Language Models von Google. Seit dieser Woche können ihn per Beta-Zugang bereits Werbetreibende in den USA und Großbritannien nutzen. In den kommenden Wochen soll er weltweit eingeführt werden – allerdings erst einmal nur für alle englischsprachigen Werbetreibenden. In den kommenden Monaten sollen auch andere Sprachen hinzukommen.

Gemini ist laut Google das größte und leistungsfähigste KI-Modell des Unternehmens. Der Konversationsmodus ist eine Anwendung, die mit ihm funktioniert. In diesem Jahr sollen noch weitere KI-gestützte Updates für Google Ads hinzukommen. Einen genauen Zeitpunkt gibt es dafür allerdings noch nicht.

