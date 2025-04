Generation Alpha: Warum Gründer bei Teenagern um Rat fragen sollten

Zu den häufigsten Neujahrsvorsätzen gehört neben gesünderer Lebensweise und dem Zeit verbringen mit Freund:innen und Familie die Verbesserung der eigenen finanziellen Lage. Viele Menschen wollen entweder mehr Geld im Job verdienen oder ihr Geld so gewinnbringend wie möglich anlegen.

Besonderer Startup-Tipp vom Multimilliardär

Nicht wenige dürften sich aber auch mit dem Gedanken tragen, eine eigene Firma zu gründen – um etwa eine vielversprechende Idee umzusetzen oder einem Job zu entkommen, der sie nicht erfüllt. Für potenzielle Startup-Gründer:innen hat Nikhil Kamath, 38-jähriger indischer Selfmade-Milliardär und Mitgründer der Börsenplattform Zerodha, einen ganz besonderen Tipp.

Im Podcast „The Path“ erklärte Kamath dem Linkedin-CEO Ryan Roslansky, dass Gründer:innen nicht die ältere Unternehmer:innen-Generation befragen sollten, wenn sie für die nächsten 20 Jahre planen. Stattdessen sollten sie schauen, was die Kids tun, also Teenager, und was diese in zehn Jahren wollen könnten.

Junge Menschen definieren künftige Kultur

Die jungen Menschen, so Kamath, würden die „künftige Kultur definieren“. 50- oder 60-jährige Menschen in Machtpositionen würden dagegen kaum mit den Wünschen und Bedürfnissen der künftigen Verbraucher:innen in Berührung kommen.

Junge Menschen seien dagegen neugierig und könnten neue Perspektiven eröffnen, die das eigene Unternehmen inspirieren könnten, wie Kamath meint. Und wer sich die Social-Media-Gewohnheiten der jungen Generation zu eigen mache, könne diese Erfahrung für die Gestaltung der Marketingstrategie des Startups nutzen.

Kindliche Liebe zum Sammeln als Inspiration

Erfolg mit der Inspiration durch junge Menschen haben CNBC zufolge etwa Facebook-Mitgründer Mark Zuckerberg oder Pinterest-Mitgründer Ben Silberman gehabt. Letzterer etwa durch seine kindliche Liebe zum Sammeln von Dingen.

„Schau nach vorne und lass dich von jüngeren Menschen und nicht von älteren inspirieren“, rät Kamath. Freilich, so der erfolgreiche Unternehmer, könne man von älteren Geschäftsleuten, die schon viel erlebt haben, wichtige Ratschläge und Inspiration erhalten.

Generation Alpha bald mit hoher Kaufkraft

Aber: Wer wirklich wissen will, ob die eigenen Ideen gut sind, sollte Kinder und Jugendliche fragen, so Kamath. Schon in fünf Jahren wird die weltweite direkte Kaufkraft der sogenannten Generation Alpha – also Personen, die zwischen 2010 und 2024 geboren wurden – mehr als 1,7 Billionen US-Dollar betragen.

