Nie wieder Schreibblockade: Gmail hilft dir jetzt mit KI, bessere Mails zu schreiben

Google erweitert das „Help me write“-Feature nun für Nutzer im Webbrowser und auf Mobilgeräten. Das ist eine KI-gestützte Funktion, die das Erstellen und Bearbeiten von E-Mails erleichtert. Damit soll das Schreiben effizienter und flexibler werden, vor allem für Menschen, die täglich viele Mails verfassen.

Anzeige Anzeige

Help me Write basiert auf Googles KI-Assistenz Gemini und hat unterschiedliche Funktionen. Es kann informelle E-Mails in einen formellen Stil umwandeln und Nachrichten mit mehr Details ausschmücken oder kürzen.

Außerdem ergänzt Google „Help me write“ um eine sogenannte „Polish“-Option, die erstmals in einem offiziellen Blogeintrag vorgestellt wurde. Damit kann man Entwürfe in Stichpunkten aufschreiben und Gmail verwandelt diese dann in eine Mail. Dafür muss der Entwurf allerdings mindestens zwölf Wörter lang sein.

Anzeige Anzeige

E-Mails von Gmail schreiben lassen

Öffnen Nutzer einen leeren Entwurf, erscheint der „Help me write“-Hinweis hier und man kann direkt eine grobe E-Mail erstellen lassen. Mit dem Polish-Feature ist es dann möglich, diese weiter zu verfeinern und die beiden Funktionen im Tandem zu nutzen.

Zunächst sind die KI-Funktionen nur für Google One AI Premium-Abonnenten und Nutzer des Gemini-Add-Ons in Google Workspace verfügbar. Auf Android und iOS gibt es die Funktion bereits seit August, sie wurde nun allerdings um den Polish-Shortcut erweitert.

Anzeige Anzeige

Die Webversion rollt seit dem 28. Oktober gestaffelt über bis zu 15 Tage aus. Die KI-Funktionen sind dann standardmäßig aktiviert und können weder von Admins noch von Endnutzern deaktiviert werden.

Unklar bleibt, ob die Features zum Stichtag auch für deutsche Nutzer zur Verfügung stehen. Bislang funktionierte „Help me Write“ nur auf Englisch und in Ausnahmen auf Spanisch und Portugisiesch.

7 Bilder ansehen Googles neue KI-Suche geht nach hinten los Quelle: (Bild: Koshiro K/Shutterstock)