Wird Gmail abgeschaltet? Das sagt Google dazu

Mit „Lieber Gmail-User“ beginnt eine Rundmail, die gestern als Screenshot auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) geteilt wurde. Der Inhalt der angeblichen Mitteilung von Gmail: Der Service würde zum 1. August 2024 eingestellt werden. „Nach Jahren, in denen wir Millionen von Menschen auf der ganzen Welt miteinander verbunden haben, nahtlose Kommunikation ermöglicht und unzählige Verbindungen gefördert haben, neigt sich die Reise von Google Mail dem Ende zu“, heißt es in der Nachricht, die angeblich an alle Gmail-Nutzer:innen geschickt worden sein soll. Dann würde der Support eingestellt, auch das Senden, Empfangen und Speichern der Mails sei ab dem 1. August nicht mehr möglich.

Verwundert suchten viele, die den Mail-Client des Tech-Riesen nutzen, in ihrem Postfach. Als dort keine Benachrichtigung zu finden war, verstanden sie: Bei dem Bild handelt es sich um ein Fake. Google Mail wird seinen Service also nicht einstellen.

Community Notes liefern Kontext – auch Google bezieht Stellung

Mittlerweile finden sich unter fast allen der Fake-Screenshots Anmerkungen zur Einordnung des Inhaltes als Fake-News. Auch Google bezieht auf der Plattform Stellung zu den aufgekommenen Gerüchten. In einem kurzen Post heißt es: „Gmail ist da, um zu bleiben.“

Ein möglicher Ursprung der Meldung liegt ausgerechnet bei dem X Product Lead Chris Bakke, der für seine Trolling-Posts bekannt ist. Bakke scherzt in seinem Beitrag, dass er der Senior Vice President of Product bei Google sei und von Google-CEO Sundar Pichai gebeten wurde, das Gemini-Team des Unternehmens zu entlassen. Daraufhin habe er aus Versehen das gesamte Gmail-Team gefeuert, würde aber jetzt bei seiner Entscheidung bleiben.

Das Timing des Witz-Posts könnte unglücklicher nicht sein. Ein paar Stunden später äußerte sich auch X-Besitzer Elon Musk, jedoch nicht zum Chaos um Gmail. Unter dem Post eines weiteren X-Mitarbeiters kündigt der Milliardär etwas Großes an. Das Unternehmen soll an X-Mail, einem eigenen E-Mail-Dienst, arbeiten. Das Unternehmen X gab bislang jedoch keine öffentliche Mitteilung heraus.

