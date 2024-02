Google Genie: Neue KI kann aus (fast) allem ein Videospiel erschaffen

Revolutioniert Google mit Genie die Gaming-Branche? Der Tech-Riese stellt mit Genie eine „Generative Interactive Environments“-KI vor. Dabei handelt es sich nicht um ein großes Sprachmodell oder eine Bild- oder Video-KI. Mit Genie sollen aus künstlichen Bildern, Fotos und sogar Skizzen spielbare Welten werden. So kann aus so gut wie allem ein 2D-Jump-and-Run à la Super Mario werden.

Anzeige Anzeige

Empfohlene redaktionelle Inhalte Hier findest du externe Inhalte von X Corp., die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte von X Corp. auf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden.

Inhalte anzeigen Hier findest du externe Inhalte von, die unser redaktionelles Angebot auf t3n.de ergänzen. Mit dem Klick auf "Inhalte anzeigen" erklärst du dich einverstanden, dass wir dir jetzt und in Zukunft Inhalte vonauf unseren Seiten anzeigen dürfen. Dabei können personenbezogene Daten an Plattformen von Drittanbietern übermittelt werden. Hinweis zum Datenschutz Leider ist etwas schief gelaufen... An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von X Corp., jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.

Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Datenschutzeinstellungen verwalten An dieser Stelle findest du normalerweise externe Inhalte von, jedoch konnten wir deine Consent-Einstellungen nicht abrufen.Lade die Seite neu oder passe deine Consent-Einstellungen manuell an.

Trainiert wurde Genie mit über 200.000 Stunden Videomaterial aus Internetvideos. Laut Googles Deepmind-Team reicht ein einziges Bild aus, um eine komplett interaktive Umgebung zu produzieren. Dadurch sollen Gamer:innen die Möglichkeit haben, ganz allein virtuelle Welten zu erschaffen.

Das ist mit Genie möglich

Auf der Ankündigungsseite stellt Google Deepmind gleich mehrere Anwendungsfälle vor. So können Spielumgebungen mit Googles Imagen-2-Bild-KI erstellt und von Genie zu spielbaren Welten umgewandelt werden. Bei den Demo-GIFs sind auch Zeichnungen von einem Vogel dabei, der dank Genie nun über Blöcke springen kann. Auch eine Lego-Thor-Figur aus einem Foto wird dank Genie zu einem spielbaren Charakter.

Anzeige Anzeige

Durch das Trainingsmaterial kennt Genie auch die Physik der virtuellen Welten. Dadurch ist springen und laufen problemlos möglich. In einem Video ist sogar erkennbar, wie die Figur eine Leiter hochklettert. Komplexere Spielmechanismen, wie Gegner, die es zu besiegen gilt, oder gar ein Spielziel scheinen zu fehlen.

Auch die Auflösung ist nicht die Beste. Das liegt daran, dass Genies Trainingsmaterial eine extrem niedrige Auflösung von 160 mal 90 Pixeln und eine Framerate von zehn Bildern pro Sekunde hat. Auch die erzeugten Spiele laufen dadurch mit einer geringen Auflösung und mit nur einem Bild pro Sekunde.

Anzeige Anzeige

Gibt es bald mehr KI in Games?

Dennoch ist auch in der Videospielbranche der Trend zur KI deutlich zu erkennen. So sollen in Zukunft komplette Dialoge mit großen Sprachmodellen und Text-to-Speech-KI möglich sein. Der Youtube-Kanal Alystria AI präsentiert bereits Mods, mit denen es in vielen RPGs möglich ist, komplette Unterhaltungen mit den Charakteren im Spiel zu simulieren. Auch Nvidia arbeitet mit ACE an einem ähnlichen Modell.

Sowohl ACE als auch Googles Genie befinden sich noch in der Entwicklung und sind derzeit nicht für alle zugänglich. Bis KI also wirklich Spielinhalte aus dem Nichts erschaffen kann, wird es noch einige Zeit dauern.

So verändert KI Videospiele schon jetzt

6 Bilder ansehen 6 Beispiele, wie KI jetzt schon Videospiele verändert Quelle: trafficinggame.com

Mehr zu diesem Thema Google Künstliche Intelligenz Bild-KI