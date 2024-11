Google-KI statt Telefonat: So sollen Pixel-Smartphones künftig Anrufe für euch beantworten

Google möchte euch Anrufe künftig per KI abnehmen. (Bild: Shutterstock/Tada Images)

Schon seit einigen Jahren will Google Anrufe erleichtern. Dafür hat das Unternehmen schon 2018 Google Duplex vorgestellt. Der Google Assistant sollte Unternehmen für euch anrufen und etwa einen Tisch in einem Restaurant oder einen Termin in einem Friseurgeschäft für euch buchen. Die Stimme des Assistenten sollte dabei menschenähnlich das Gespräch mit den Unternehmen führen, Rückfragen stellen und alles für euch abwickeln.

Von Google Duplex zu Call Screening mit KI

Einen finalen Release dieser Funktion gab es nie. Allerdings hat Google Teile von Duplex in dem Call-Screening-Feature für Pixel-Smartphones untergebracht. Werdet ihr angerufen, kann der Google Assistant für euch den Anruf „prüfen“. Der Googles Assistant teilt der anrufenden Person dann mit, dass ihr das Feature benutzt. Ihr könnt dann aus mehreren vorgefertigten Antwortoptionen wie „Wer spricht da?“, „Um was geht es?“ oder „Ist es dringend?“ wählen. Euer Gegenüber kann darauf einfach per Sprache reagieren und der Google Assistant gibt euch diese Antwort als Transkript weiter.

So entsteht ein „Gespräch“ ohne wirklich ans Telefon zu gehen. Das ist zwar weit von dem entfernt, was Google eigentlich gezeigt hat, könnte laut 9 to 5 Google aber bald durch KI aufs nächste Level gehoben werden. Denn nach einem Update der Anruf-App für Googles Pixel-Smartphones verstecken sich darin verräterische Codezeilen, die eine KI-Anbindung für das Call-Screening-Feature andeuten.

In den Zeilen steht: „Diese Information ist KI-generiert und könnte ungenau sein. Sie stammt aus dem Anruf und repräsentiert nicht die Meinung von Google. Wenn ihr „Smart Replies“ nutzt, stimmt ihr den Richtlinien zu“. Nutzer:innen müssten also zunächst den Richtlinien zustimmen und das KI-Feature aktivieren, um es nutzen zu können.

Danach könnte Gemini die Anrufe analysieren und bessere Antworten für euer Gegenüber generieren. Die KI wäre dadurch womöglich in der Lage zu verstehen, warum euch jemand anruft und euch passende Schnellantwortoptionen liefern, um die Sache ganz ohne weiteres Hin und Her zu klären. Allerdings ist noch unklar, wann diese Funktion von Google aktiviert wird. Vermutlich wird es zunächst eine Beta-Phase im englischsprachigen Raum geben, wenn die Funktion offiziell enthüllt wird.

