Google Maps in Android Auto bekommt nützliche Parkplatz-Funktion

Autofahrer:innen ohne herausragenden Orientierungssinn könnten schon öfter vor einem speziellen Problem gestanden haben: Am Ziel angekommen haben sie ihr Auto geparkt, um bei der Rückkehr festzustellen, dass sie nicht mehr genau wissen, wo das Fahrzeug jetzt wirklich steht.

Um das zu vermeiden, gab es für Nutzer:innen der Google-Maps-Navigation schon bisher eine Lösung: In der Smartphone-App kann man den aktuellen Standort speichern und so dafür sorgen, dass man sein Auto auch im dichtesten Großstadtdschungel wiederfindet.

In nur einem Schritt ist der Standort gespeichert

Das Manko, das jetzt durch ein Update behoben wurde: Ausgerechnet in Googles Android Auto mit der Google-Maps-Navigation als eine der meistgenutzten Anwendungen konnte der Parkplatz bislang nicht gespeichert werden.

Dafür geht das jetzt umso einfacher. Autofahrer:innen, die ihr Ziel erreicht haben, wird auf dem Zielbildschirm ein kleiner Schalter angezeigt, den man umlegen und damit den Parkplatz in Maps speichern kann. Eine automatische Erinnerung also und damit eine deutliche Erleichterung zum manuellen Speichern in der App, das erst nach dem Abstellen des Fahrzeugs möglich war und darum auch leicht vergessen werden konnte.

Google versendet auch Push-Nachrichten

Trotzdem lässt das Update laut Google Watch Blog noch Wünsche offen: zum einen, weil der Speicherschalter direkt nach dem Ende der Navigation angezeigt wird und nicht erst dann, wenn das Fahrzeug nach erfolgreicher Parkplatzsuche auch wirklich abgestellt wird; und zum anderen, weil der Parkplatz in Android Auto nur gespeichert werden kann, wenn zuvor die Navigation genutzt wurde.

Wie das Onlinemagazin Golem berichtet, hat Google bei der Parkfunktion offenbar auch an ganz vergessliche Autofahrer:innen gedacht oder solche, die ihr Auto auch einmal eine längere Zeit stehen lassen: Am Tag nach dem Speichern des Parkplatzes in Android Auto bekommen sie eine Push-Nachricht mit dem Standort an ihr Smartphone geschickt.

Die neue Funktion steht allerdings nicht allen Nutzer:innen sofort zur Verfügung und wird nach und nach verteilt werden.

