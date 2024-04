Google Maps: Praktischer Button ist gestrichen – diese Tools bringen ihn zurück

So funktioniert Google Maps wieder wie früher. (Foto: Postmodern Studio / Shutterstock)

Durch den Digital Markets Act (DMA) der Europäischen Union (EU) musste Google den Maps-Button aus seiner Suche entfernen. Zuvor konnten Nutzer direkt nach einer Suche auf eine Adresse klicken, die dann automatisch in Google Maps geöffnet wurde.

Der Maps-Button war auch oben in der Kategorieauswahl nach einer Suche zu finden. Die EU möchte damit anderen Kartenanbietern eine bessere Möglichkeit geben, sich am Markt zu etablieren.

Für viele Nutzer war dieser Button allerdings sehr praktisch. Nun müssen sie Umwege in Kauf nehmen, um eine Adresse in Google Maps zu finden. Es gibt jedoch eine einfache Lösung, um den Button wiederzugewinnen.

Add-Ons für Google Chrome und Mozilla Firefox

Mittlerweile sind Add-Ons für Chrome und Firefox verfügbar, die die Maps-Funktionalität in der Google-Suche wiederherstellen. Das Add-On aus dem Chrome Web Store bringt den Google-Maps-Button zurück in die Navigationsleiste. Außerdem könnt ihr durch Klicken auf das Bild der Karte in den Suchergebnissen direkt zu Google Maps weitergeleitet werden.

So wird die einfache Verbindung zwischen der Google Suche und Maps wiederhergestellt. Die gleiche Funktionalität bietet auch das Add-On für Firefox, das im offiziellen Mozilla-Store erhältlich ist.

Es gibt noch weitere Tricks

Die Add-Ons stellen wahrscheinlich die einfachste Lösung für Chrome- und Firefox-Nutzer dar, um die Maps-Funktionalität wiederherzustellen. Allerdings gibt es noch weitere Tricks, die ihr nutzen könnt.

Ihr könnt zum Beispiel den Routenplaner-Button verwenden, um euch direkt zu Google Maps weiterleiten zu lassen oder die Google-Suche standardmäßig mit eurem Google-Konto zu verknüpfen.