Google Maps: Dieses Feature macht eure Reisen länger – aber auch schöner

Berufspendler werden mit der am 13. November 2024 von Google vorgestellten Neuerung wenig anfangen können. Wer aber eine gemütliche Reise ohne Zeitdruck plant, könnte von ihr durchaus profitieren. Denn laut Unternehmensblog soll euch Google Maps zukünftig interessante Zwischenstopps am Wegesrand empfehlen können.

Schon früher konntet ihr entlang der Route beispielsweise nach Tankstellen oder Restaurants suchen und einen entsprechenden Umweg einplanen. Laut dem Blogbeitrag soll euch die Navigations-App in Zukunft auf Wunsch auch Empfehlungen für besonders lohnenswerte Ziele auf eurer Strecke liefern.

Google Maps als Einkaufshilfe

In einem separaten Blogbeitrag zeigt Google außerdem, wie euch Maps zukünftig beim Shopping helfen soll. Die Suche nach einem bestimmten Produkt – Google zeigt es exemplarisch am Beispiel eines Weihnachtspullovers – soll dann einerseits konkrete Angebote in der näheren Umgebung, als auch eine Liste von Shops zutage fördern, die das entsprechende Gut anbieten.

Dank Googles Gemini-KI soll euch Maps zudem in Zukunft Fragen zu potenziellen Reisezielen beantworten. Statt die Information selbst heraussuchen zu müssen, sollt ihr dann etwa einfach die KI fragen können, ob euer Wunschziel über eigene Parkplätze verfügt.

Außerdem soll euch die KI auf Wunsch auch gleich Restaurants oder Sehenswürdigkeiten in der Umgebung vorschlagen. Die Funktion bleibt aber vorerst auf die USA und Android-Smartphones begrenzt.

Wer KI-Vorschlägen nicht traut, kann seine geplante Reise zudem über die sogenannte Immersive View in einer 3D-Ansicht erlebbar machen. Das Feature hatte Google schon 2023 eingeführt. Die KI-gestützten Ansichten sollen mittlerweile für 150 Städte weltweit verfügbar sein.

